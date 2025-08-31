¡ÖÂ¼¿ÀÍÍ¡×¤Î°Û¼¡¸µ¥Ñ¥ïー¡ª¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó3Ï¢È¯¤ÎÂçÇúÈ¯
¡ÚÆ°²è¡ÛÂ¼¾å 1¿Í¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó3Ï¢È¯¡Ãhttps://youtu.be/DjXUAz11Dvc
¡ã2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥×¥íÌîµå ¥ä¥¯¥ë¥È 5-4 ¹Åç ¡÷¿ÀµÜ¡ä
¥ä¥¯¥ë¥È¤Î4ÈÖ¡¦Â¼¾å½¡Î´¡Ê25¡Ë¤¬8·î30Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Åç¤È¤Î»î¹ç¤Ç1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¥Áー¥à¤Î5-4¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÂ¼¾å¤Ï¿À¤¬¤«¤êÅª¤ÊÂÇ·â¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Âè1ÂÇÀÊ¤«¤éÁáÂ®²Ð¤òÊ®¤¡¢ºòÆü¤ÎºÇ½ªÂÇÀÊ¤«¤é¤ÎÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥óÄ¾·â¤Î12¹æ¥½¥í¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ³¤¯ÂÇÀÊ¡£3²óÎ¢¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤¹¤éÄ¶¤¨¤ëÄ¶ÆÃÂç¤Î13¹æ2¥é¥ó¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ç3ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢ー¥Á¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÂ¼¾å¤Ï8·î¤À¤±¤Ç10ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡£
3ÂÇÀÊÌÜ¤ÏËÞÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶ÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ÎÆü3ËÜÌÜ¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¡£
¥Òー¥íー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇÂ¼¾å¤Ï¡ÖÍè¤¿µåÂÇ¤Ä¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÂ¼¿ÀÍÍ¡×¤Î°ÛÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ïー¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¢£ÀÕÇ¤Åê¼ê
¡Ú¾¡Åê¼ê¡Û»³Ìî¡Ê2¾¡2ÇÔ¡Ë
¡ÚÇÔÅê¼ê¡Û¹â¶¶¡Ê2¾¡1ÇÔ¡Ë
¡Ú¥»ー¥Ö¡ÛÀ±¡Ê8¥»¡Ë
¢£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
¡Ú¹Åç¡Û¹â¶¶¡¢ÎëÌÚ¡¢Ãæ粼¡¢²¬ËÜ¡¢ÄÔ¡¡¡¾¡¡ºäÁÒ
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û»³Ìî¡¢Ìðºê¡¢ÂçÀ¾¡¢À±¡¡¡¾¡¡¸Å²ì
¢£ËÜÎÝÂÇ
¡Ú¹Åç¡ÛºäÁÒ 4¹æ¡Ê9²ó2¥é¥ó À±¡Ë
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂ¼¾å 12¹æ¡Ê2²ó¥½¥í ¹â¶¶¡Ë¡¢Â¼¾å 13¹æ¡Ê3²ó2¥é¥ó ¹â¶¶¡Ë¡¢Â¼¾å 14¹æ¡Ê8²ó¥½¥í ÄÔ¡Ë