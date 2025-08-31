¡Ú¿·³ãµÇ°¡Û·¹¸þ¤ÈÂÐºö
¡¡²áµî10Ç¯¤Ç·¹¸þ¤òÃµ¤ë¡£
¡¡¡ùÁ°Áö¡¡G1ÁÈ¡Ú4¡¦2¡¦0¡¦17¡Û¤ÎÃæ¿´»ë¤¬ÂÅÅö¡£G3ÁÈ¤Ï¡Ú5¡¦5¡¦7¡¦69¡Û¤ÇÆ¬¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤¯ÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£3¾¡¥¯¥é¥¹ÁÈ¤Ï¡Ú1¡¦1¡¦1¡¦21¡Û¤ÈÈùÌ¯¡£
¡¡¡ùÁ°ÁöÃå½ç¡¡1Ãå¤Ï¡Ú2¡¦3¡¦2¡¦30¡Û¡¢2Ãå¤Ï¡Ú1¡¦1¡¦2¡¦12¡Û¡¢3Ãå¤Ï¡Ú0¡¦1¡¦1¡¦7¡Û¡£5Ãå°Ê²¼¤¬6¾¡¡¢2Ãå5²ó¡¢3Ãå5²ó¤È¹¥À®ÀÓ¤Ç¡¢ÂçÇÔÁÈ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ËÃí°Õ¡£
¡¡¡ùµÓ¼Á¡¡¾¡¤ÁÇÏ¤Ï4³Ñ2¡¢3ÈÖ¼ê¤¬3Æ¬¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£6¡Á9ÈÖ¼ê¤¬3Æ¬¡£10ÈÖ¼ê¤è¤ê¸åÊý¤¬4Æ¬¤Èº¹¤·¡õÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¬Íø¤¯¡£
¡¡·ëÏÀ¡¡¡ý¥À¥Î¥ó¥Ù¥ë¡¼¥¬¡¡¡û¥·¥é¥ó¥±¥É¡¡¢¥¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°