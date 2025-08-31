µð¿Í¡¡ÂÐºå¿ÀÀï6ÅÙÌÜ¤Î16ÇÔ¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦»Íµå¤ò¶´¤à¤È¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2¡½3ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î11»Íµå¤ÎÍðÄ´¡£2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëºå¿ÀÀï16ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦»Íµå¤ò¶´¤à¤È¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£·ë¶É¤Ï¡ÈÄË¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤¢¤Î»Íµå¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¬ËÜ¤ËÂ¿¤¯ÂÇÀÊ¤ò²ó¤·¤¿¤¤¡£½é²ó¤ËÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¼çË¤¤Î²¬ËÜ¤ò7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë3ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¡£4ÈÖ¤Ë¤ÏÊá¼ê¤Î´ßÅÄ¤¬½é¤á¤ÆºÂ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¤Ï5²ó¤Ë°ì»þÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ëº¸ÍãÀþÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3°ÂÂÇ¡£²¬ËÜ¤â2°ÂÂÇ¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¬¡¢¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²¿¤È¤«¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡Ê¾®Ìî»û¡¡Âç¡Ë