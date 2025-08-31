◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト５―４広島（３０日・神宮）

ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）が３年ぶり２度目となる１試合３本塁打を全てバックスクリーンにたたき込む史上初の“離れ業”をやってのけた。負ければ自力ＣＳが消滅する危機を頼れる主砲が４打点で救った。

衝撃の「村上ショー」が開演したのは０―２の２回だった。先頭で高橋のカットボールを捉えた。１２９メートルの反撃弾に「一発で仕留めることができました」と納得顔。一塁を回ったところで右翼席のファンからの声援に右手を上げて応えたが、この１本は序章に過ぎなかった。

試合を決めるアーチは同点の３回に生まれた。２死三塁で高橋の直球を仕留めた推定１３５メートルの１３号２ラン。この一発で前日２９日の同戦最終打席から３打席連発。２２年７月３１日の阪神戦と８月２日の中日戦で２戦にわたってマークした５打席連発以来の３連発で、節目の４番２００号を達成。そして８回１死から辻の直球を打球速度１８３キロで１３４メートル飛ばした“超速弾”で豪快にフィナーレを飾った。

ネット裏にはメッツ、パドレス、フィリーズ、ホワイトソックスの４球団のメジャースカウトが熱視線を送った。上半身のコンディション不良から７月２９日に復帰して２９試合目で１４発。８月だけで１２本と背番号５５が驚異的なペースで量産態勢に入った。

この日は小児がん啓発の「ゴールドリボンナイター」として開催され、小児がんと闘う子どもたちと、その家族約６０人が招待された。試合前の始球式では、がんサバイバーの福沢尚翔くん（１２）が５５番のユニホームで登板。小さな体で懸命にボールを投げる姿を見て胸を打たれた。

お立ち台に上がった村上は「僕は大きく生まれて、すごく恵まれてますけど、始球式の子とか、本当にちっちゃい体で頑張ってる姿だったりとか、本当に僕も刺激をもらってますし、その子たちに何とか夢と希望を、そして元気を与えられるようにと思って臨んだので、勝ててうれしい」と喜んだ。５５番が放った圧巻の３発は、病気と闘う子どもたちの記憶にもしっかり刻まれた。（長井 毅）

◆記録メモ

▼…村上（ヤ）の３本塁打はすべて中越え。１試合３本塁打以上がすべて中越えはプロ野球初。

▼…村上（ヤ）が広島戦、筒香（Ｄ）が中日戦でともに３本塁打。同日で２人が３本塁打は１０年６月２９日のブラゼル（神）、ラミレス（巨）以来１５年ぶり９度目。