¸µSKE48¤Ç½÷Í¥ËÌÌîÎÜ²Ú¡Ê26¡Ë¤¬30Æü¡¢ÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±éºî¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þ10Ê¬¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¼Ì¿¿½¸¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×È¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥°¥¢¥à¤òÉñÂæ¤Ë¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¸¶ºî¼Ô¤Î·Ë¤¢¤¤¤ê»á¤Î½ñ¤²¼¤í¤·Êª¸ì¤ò¤â¤È¤Ë»£±Æ¡£¤ª¿¬¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤È¤·¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡ÖÌ¡²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È³¨¥³¥ó¥Æ¤Ç·Ë»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤¹¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë2Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£º£¸å¤â¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£