◇パ・リーグ 楽天6―2日本ハム（2025年8月30日 エスコンF）

「楽天の逆襲」に欠かせない新外国人。ボイトは幼少期、父親が購入した「スター・ウォーズ」3部作のビデオを家族と見て育った。今でも好きなのが「エピソード5/帝国の逆襲」。敵地で前日始まった人気SF映画のイベントで流れる映像と音楽は「ずっと聴いていた。みんな大好きだし、特に子供は喜ぶ」とうれしかった。

「スター・ウォーズ」の主人公スカイウォーカーと同じ「ルーク」の名。初回、加藤貴の直球を捉えた。中堅最深部に運ぶ先制の8号ソロ。入団会見は6月30日で、7月2日の初出場からわずか2カ月弱。出場40試合目でチーム内で本塁打単独トップに立ち「環境に徐々に慣れてきた。速いクイックにも準備ができた」と分析した。

前日に自力CSの可能性が消滅しても「逆襲」を諦めない。20年ア・リーグ本塁打王がライトセーバーではなくバットを手に奮戦。3回は左翼線へ同点二塁打、7回は右前適時打。全方向に打ち分けた3安打3打点で逆転勝利に導いた。5勝16敗1分けと大きく負け越す日本ハムにも「逆襲」。エスコンフィールドでの連敗も7で止め、三木監督は「勝負強くいい仕事をしてくれた」と称えた。

「スター・ウォーズ週間」は通算95発を放ったメジャーでおなじみのイベント。ビジョンにはいつも同名の主人公に扮したCG映像が映し出されていて「たまには他のキャラになってみたいよ」と笑う。8月は月間打率・329を誇り、映画タイトルと同じ楽天の「新たなる希望」だ。3位・オリックスとは5ゲーム差。「最後まで戦い抜きたい。東北、サイコー」と右手を突き上げ、主人公を演じた。（神田 佑）

◇ルーク・ボイト 1991年2月13日生まれ、米ミズーリ州出身の34歳。ミズーリ州立大から13年ドラフト22巡目（全体665位）でカージナルス入団。17年にメジャーデビューし、18年7月にトレードでヤンキース移籍。20年にア・リーグ本塁打王に輝いた。パドレス、ナショナルズ、ブルワーズ、メキシカンリーグを経て、今季6月10日に楽天と契約。メジャー通算95本塁打。1メートル88、117キロ。右投げ右打ち。