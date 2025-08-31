巨人ＯＢの松井秀喜氏（５１）と高橋由伸氏（５０）が３０日、都内で「週刊ベースボール」創刊４０００号記念企画のトークショーに出演。松井氏は将来の巨人監督就任について「ジャイアンツの未来に自分自身が関わっても不思議はない」と否定せず、会場を沸かせた。

約１０００人の観客が集まった会場が最も盛り上がったのは、司会者が“松井秀喜監督”についての話題を切り出した時だった。ひときわ大きな拍手がわき起こる中、当の本人は苦笑いを浮かべた。

まずは阿部巨人を「しっかり応援して。大事な後輩。頑張ってほしいのは大前提」とした上で、言葉を選びながら心境を明かした。「正直、将来のことは分かりません。ジャイアンツの未来に自分自身が関わっても不思議はないかなと思っています」。これまでよりも少し踏み込んだ発言だった。

恩師の長嶋茂雄氏が６月３日に死去し、米国から緊急帰国した４日に松井氏は「生前、約束したこともあります」と誓いを果たすと言い、この発言は将来の巨人監督就任についてかと大きな話題を集めた。この日は「監督との約束って言わなきゃ良かった。その後いろいろ臆測…。あの時、気持ち高ぶっちゃって」と照れくさそうに語り、約束の中身については再び「言えません」としながらも、監督就任を否定しなかったことに心中がうかがえる。

元巨人監督の高橋氏と「（同一シーズンで）監督２人制？」と仰天プランも披露してファンを喜ばせた松井氏。巨人は昨年球団創設９０周年を迎えたが「１００周年に向けて、いいチームだ、強いな、ファンに愛されているな、というチームになってほしい」と熱いエールを送った。