¡ÚÌ¾¸Å²°¾ëS¡Û¥Æ¡¼¥ª¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡¡3ÇÏ¿Èº¹¤Î²÷¾¡¤ÇÄÌ»»4¾¡ÌÜ¡¡½é¥³¥ó¥Ó¤Î¾¾»³¡ÖÀÚ¤ìÌ£¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ãæµþ11R¡¦Ì¾¸Å²°¾ëS¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¥Æ¡¼¥ª¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ê²´4¡á¹âÌøÂç¡¢Éã¥³¥Ñ¥Î¥ê¥Ã¥¡¼¡Ë¤ÎÃÏÎÏ¤¬°ã¤Ã¤¿¡£ÃæÃÄ¤«¤éÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¡¢3ÇÏ¿Èº¹¤Î²÷¾¡¡£ÄÌ»»4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡½é¥³¥ó¥Ó¤Î¾¾»³¤Ï¡Ö¹Ô¤¯ÇÏ¤¬·ë¹½¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤è¤ê¤â¥ê¥º¥à½Å»ë¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤êµÓ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤ÆÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3ºÐ»þ¤Ë¤ÏÊÆG1¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê5Ãå¡Ë¤ÎÉñÂæ¤â·Ð¸³¡£µ¢¹ñ½éÀï¤Ï5Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÏ¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¼¡Áö¤ÏÌ¤Äê¤Ê¤¬¤é½Å¾ÞÀïÀþ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£