「都市対抗野球・１回戦、鷺宮製作所５−４ＴＤＫ」（３０日、東京ドーム）

１回戦３試合が行われ、３年ぶり出場の鷺宮製作所（東京都）がＴＤＫ（にかほ市）を下し５年ぶりの初戦突破を果たした。今秋ドラフト候補の最速１５０キロ左腕・竹丸和幸投手（２３）が６回２安打１失点、８奪三振。日本ハム・栗山英樹ＣＢＯ（６４）が絶賛し、阪神も竹内球団副本部長ら１１人態勢で視察するなど各球団のスカウトが熱視線を送る中で好投した。ＪＲ東日本東北（仙台市）は昨秋日本選手権Ｖのトヨタ自動車（豊田市）にタイブレークの末に逆転勝利。日本生命（大阪市）は延長十二回タイブレークの末、西濃運輸（大垣市）に勝利した。

初の舞台も、ネット裏からの熱視線も、どこ吹く風。竹丸は涼しい顔でアウトを重ねた。

「直球が走っていた。変化球もストライクが取れていたので、より生きました」。この日最速１４８キロのキレのある直球に、スライダーやチェンジアップなど多彩な変化球を織り交ぜ８三振を奪った。二回に先制ソロを浴びたものの、「打たれたモノはしょうがない」と動じない強心臓も武器。ストライク先行で６回６９球、無四球という数字も左腕の魅力を物語る。

広島出身ながら、阪神ファンだった父の影響で阪神戦を見て育ち自然と野球の道へ進んだという。大学では主に抑えだったが、社会人２年目の今季は先発として飛躍。オフの投げ込みや、チーム方針で昨冬から本格的に取り組むウエートの成果もあり制球力、出力ともに向上。視察した日本ハム・栗山ＣＢＯは「非常に高いレベルでいろんなことができる。相手を見ながら勝つためにトータル的に投球をイメージできている」と絶賛した。

「応援していただいているので、結果を残さないと」と竹丸。黄色いグッズで彩られた大応援団を背に、淡々とマウンドに立ち続ける。

◆竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）２００２年２月２６日、２３歳。広島県広島市出身。１７９センチ、７６キロ。左投げ左打ち。矢賀小２年時から温品ヤングウルフで野球を始め、二葉中では軟式の広島スターズに所属。崇徳では２年秋にベンチ入り。城西大では２年春に２部リーグでデビューし、４年秋に１部昇格。５０メートル走６秒２。