¡ÚÃæµþ¿·ÇÏÀï¡Û¥Õ¥ë¡¼¥ë¥¸¥§¥ó¥Ì¡¡Á¯¤ä¤«Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡ªÇ´¤ê¶¯¤¤Áö¤ê¤ËÅÄ¸ý¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡Ãæµþ5R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÌÆÇÏ¸ÂÄê¡Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀª¤¤ÎÉ¤¯¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤Ã¤¿5ÈÖ¿Íµ¤¥Õ¥ë¡¼¥ë¥¸¥§¥ó¥Ì¡ÊÎëÌÚ¹§¡¢Éã¥ß¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥ë¡Ë¤¬Ç´¤ê¤ËÇ´¤ê¡¢Ä¾Àþ¤ÇÆâ¤«¤éÇ÷¤Ã¤¿2ÃåÇÏ¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸ý¤Ï¡Ö¥²¡¼¥È¤¬Â®¤¯¡¢Æ»Ãæ¤â¤¦¤Þ¤¯±¿¤Ù¤¿¡£ºÇ¸å¤âÇÏ¤¬Íè¤ë¤È¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÁêËÀ¤ò¾Î¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È½¤ÀµÅÀ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¹§»Õ¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£µ÷Î¥¤Ï¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¡¢¸½¾õ¤ÏÀéÆó¤äÀé»Í¤°¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡£º£¸å¤ÏÇÏ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£