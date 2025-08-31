「自分の子どもが苦しんでいるのに…」がん闘病の娘を見つめる父の苦しい胸の内【ママリ】

このお話は主人公・苗さんが、がんと闘った様子を兄目線で描いています。医師から余命宣告され、残された時間を自宅で家族とともに過ごしていました。闘病中の妹に対して、ツラい思いを抱えているのは父も同じでした…。著者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品『卵巣がんと私』をダイジェスト版でごらんください。

父から告げられた妹の状態

今まで、がんとけん命に闘ってきた苗さん。ところが、会話も筆談も難しいほど、症状は進行してしまいます。ツラい現実に、苦しい思いを抱えているのは、兄だけではありませんでした。

父としてツラい胸の内

わが子の苦しむ姿を見るのは、ツラいですね…。「代われるものなら…」という言葉からも、父としての苦しさが伝わってきます。



ですが、家族の願いは届かず、刻一刻と苗さんの病状は悪化するばかりで…。

医師から告げられた厳しい現実

苗さんは、呼吸するだけでも精いっぱいの様子。それでも、手を握り返してくれる様子から、生きることを諦めていない様子が伝わってきます。



本作では、最期の最期まで、けん命に生き抜いた1人の女性の人生と、その家族の物語がつづられています。毎日健康で過ごせることは、奇跡なのかもしれません。改めて、忘れかけている日常のありがたさに感謝するとともに、家族の絆を教えてくれる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）