µÈÂôÍ®·î¡¡¥¦¥¨¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é£Ö¼ÍÄø¡¡¹¬±¿À¸¤«¤·¤Æ£²ÂÇº¹£¶°Ì¡¡»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤Ø¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢²æËý¤·¤Æ¡×
¡¡¡Ö½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦¥Ë¥È¥ê¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¦Âè£³Æü¡×¡Ê£³£°Æü¡¢ËÌ³¤Æ»£Ã£ÃÂç¾Â£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£³¡Ë
¡¡¥¦¥¨¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÂôÍ®·î¡Ê£²£±¡Ë¡á»°É©ÅÅµ¡¡á¤¬£´¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¤Î£·£°¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»£¸¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤È£²ÂÇº¹¤Î£¶°Ì¤È½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¼ó°Ì¤ÏÄÌ»»£±£°¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¸åÆ£Ì¤Í¡Ê£²£´¡Ë¡áÂçÅì·úÂ÷¡¢£±ÂÇº¹¤Î£²°Ì¤ËÂç½Ð¿ð·î¡Ê£²£·¡Ë¡á¥Î¥Ã¥È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡á¤é£´¿Í¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÝÅÄÎï±û¡¢Àîºê½Õ²Ö¤é¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ¤Âå¤Î£±¿Í¡¢µÈÂô¤¬¡È°Î¶È¡É¤ËÎ×¤à¡£¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°£µ£¶°Ì¤ÇÅö½é¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï½Ð¾ì¸¢¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥¨¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÂÔ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢·ç¾ì¼Ô¤¬½Ð¤Æ¸¢Íø¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¹¬±¿¤òÀ¸¤«¤·¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò£·°Ì¤ÇÄÌ²á¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¡££¶ÈÖ¥Ñ¡¼£´¤Ç£±£²¥ä¡¼¥É¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¡Ö´ÊÃ±¤Ê¥ß¥¹¡×¤Ç£³¥á¡¼¥È¥ë¥·¥ç¡¼¥È¤·¤Æ¤Î¥Ü¥®¡¼°Ê³°¤Ï¡Ö¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£±£¶ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤ÏÀßÄê¤è¤ê£¸£°¥ä¡¼¥É¤Û¤É¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤¬£±£µÈÖ¤Î¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î¢¥ë¡¼¥È¤ò»È¤¦¡£¡Ö·¸°÷¤Ë¡ÊÁ°¤ÎÁÈ¤¬¤³¤Á¤é¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡Ë¡Ø¤É¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤¨¤Ã¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ù¤È¡×¤È¡¢µÈÂô¤â¤½¤Î¥ë¡¼¥È¤«¤é£²¥ª¥ó¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ÆÄÌ»»£¸¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¨¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ì¤Ð£²£°£±£·Ç¯¡¦¥´¥ë¥Õ£µ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î£Ï¡¦¥µ¥¿¥ä¡¢£±£¸Ç¯¡¦¥Þ¥ó¥·¥ó¥°Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¹áºÊ¶×Çµ°ÊÍè£³¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£±£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·Í½ÁªÄÌ²á¤Ï£±»î¹ç¤Î¤ß¡£¼ñÌ£¤Î£±¿Í¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡ÖÍ½Áª¤ËÍî¤Á¤¿¤é¼«Ê¬¤òÎå¤Þ¤¹²Î¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ê¥´¥ë¥Õ¡ËÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÈÂô¡£¤½¤³¤«¤éÃå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£·îÍËÆü¤Ë¤Ï¿²°ã¤¨¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¹¥°ÌÃÖ¤À¡£ºÇ½ªÆü¡¢¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢²æËý¤·¤Æ¡×¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¡þµÈÂôÍ®·î¡Ê¤è¤·¤¶¤ï¡¦¤æ¤Å¤¡Ë£²£°£°£³Ç¯£±£±·î£²£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£±ºÐ¡£ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô½Ð¿È¡££¹ºÐ¤«¤éÉã¡¦Ä¾ÏÂ¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÎïÂô¹âÂ´¶È¸å¤Î£²£³Ç¯¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡££±£¶£´¥»¥ó¥Á¡¢£µ£·¥¥í¡£¼ñÌ£¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£»°É©ÅÅµ¡½êÂ°¡£