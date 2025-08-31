◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神３―２巨人（３０日・甲子園）

“持ち場”が変わっても岡本は快音を響かせた。出場試合では今季全試合で４番を担ってきたが、１８年の６月１日オリックス戦（京セラＤ）以来、約７年ぶりに３番でスタメン出場。マルチ安打をマークして存在感を発揮した主砲は「僕はずっと（打順は）何番でもいいと言っているので、関係ないですね」と淡々と振り返った。

好機を演出し続けた。より多く打席を回す狙いがあり、一つ打順を上げて３番での起用。試合前のメンバー発表ではどよめきも起こった。初回１死一塁では遊ゴロ併殺に倒れたが、同点の３回２死で遊撃への内野安打でＨランプをともした。さらに５回２死一塁で四球を選んで４番・岸田の適時二塁打を呼び込むと、１点を追う７回２死では鋭いライナーではじき返して左前安打。左肘じん帯損傷から１６日に１軍復帰してからは初の２試合連続複数安打だ。普段と異なる打順でも頼もしさはやはり不変だった。

けがからの復帰後は１３試合で打率３割４厘、３本塁打、６打点と好調を維持している。今季、チームとして苦しんでいる首位・阪神との２試合でもバットでしっかり結果を残した。どの打順を任されても岡本が一番に見据えているのは勝利。「一つ一つ勝てるように頑張っていきたい」と決意を込める大黒柱がチームを高みへと押し上げていく。（宮内 孝太）