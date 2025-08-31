緊急帝王切開で無事に出産…安堵より先に襲ってきた、体の違和感｜出産レポ#11【ママリ】

初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第11話をごらんください。

緊急帝王切開となった、kantabouさん。麻酔の投与が始まると、息苦しさにおそわれ、恐怖と不安を感じながら眠りにつきました…。

麻酔で眠っている間に、無事に帝王切開手術を終えたkantabouさん。

麻酔から目を覚ましたkantabouさん。まだ、意識が朦朧としています…。

意識が朦朧とするなか、駆けつけた両親の言葉で、無事に出産を終えたのだと理解しました。

手術から、目を覚ましたkantabouさん。ぼんやりとした意識の中で、出産が無事に終わったことを理解しました。



ですが、声が出せない、ノドが痛いなど、体の違和感に気づきます。再び、不安が押し寄せてきました。

あなただけの出産の物語

初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。



予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。



どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。



赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。

