µµ»³¤Ä¤È¤à»á¡¡·§Ã«¤È¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢º¸Íã¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Ë¥Ï¥Ã¥¥êÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤Èµð¿Í¤Î¡Öº¹¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3¡½2µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Úµµ»³¤Ä¤È¤à¡¡»ëÅÀ¡Û¥¹¥³¥¢¾å¤Ç¤Ï1ÅÀº¹¤À¤¬¡¢¼ó°ÌÆÈÁö¤Îºå¿À¤È¾¡Î¨5³ä¤ò³ä¤ê¹þ¤àµð¿Í¤Îº¹¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ïº¸Íã¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Î°ã¤¤¤À¡£
¡¡1ÅÀº¹¤Î9²ó1»à¤«¤éÂåÂÇ¡¦¼ãÎÓ¤ÎÂÇµå¤òº´Æ£µ±¤¬¸å°ï¡£ÂÇµå¤ÏÄ¹ÂÇ¥³¡¼¥¹¤ËÈô¤ó¤À¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç·§Ã«¤¬º¸ÍãÀþ¤ËÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¡£ÁÇÁá¤¯ÂÇµå¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÆóÎÝÁ÷µå¤Ç¼ãÎÓ¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡£Î®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢·§Ã«¤ÏËü¤¬°ì¤òÁÛÄê¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Á÷µå¤âÀµ³Î¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿È÷¤¨¤¬ºÇ½ª²ó¤Î´íµ¡¤òËÉ¤¤¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Îµð¿Í¤Îº¸Íã¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï3²ó1»à°ìÎÝ¤«¤é¤Î¿¹²¼¤Îº¸Á°ÂÇ¤ÇÁ´¤¯¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Áö¼Ô¡¦ÃæÌî¤Î»°¿Ê¤òµö¤·¡¢2ÅÀÌÜ¤òÍ¿¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¹²¼¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁö¼Ô¤ÏÅöÁ³Æ°¤¯¡£¤½¤ì¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³È¿±þ¤Ï¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¡£Áá¡¹¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡ºå¿À¤Ï3¤Ä¤Î¿½¹ð·É±ó¤ò´Þ¤á¡¢11»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£5²ó¤Î·è¾¡ÅÀ¤â·§Ã«¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡£Á°²óÍ¥¾¡¤·¤¿23Ç¯¤«¤é»Íµå¤òÉ¾²Á¤¹¤ëººÄêÊýË¡¤ò²þ³×¤·¤¿Î®¤ì¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¡¼¥à¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤âÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬1·å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Éâ¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë