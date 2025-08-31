親の介護が現実のものとなったとき、多くの家族が直面するのが老人ホーム探しです。数ある施設のなかから一つを選ぶ際、やはり費用は最も気になる点の一つでしょう。しかし、月々の支払いの安さだけに目を奪われてしまうと、入居後に後悔する事態を招きかねません。その価格がなぜ実現できているのか、考えたことはありますか？

認知症が始まった母…施設入居を決意

「この費用で、ここまでしてくれるなんてありがたい」。都内在住の田中さとみさん（55歳・仮名）は、半年前、母のよしこさん（82歳・仮名）が入居する老人ホームのパンフレットを見て、安堵のため息を漏らしたことを鮮明に覚えています。

1年前に夫を亡くし、軽度の認知症が始まった母。さとみさん自身も仕事を抱え、日中の独居は限界でした。介護サービスの利用も考えましたが、24時間の安心には代えられません。そこで老人ホーム探しを始めましたが、その費用の高さに愕然としました。

「都内の施設は、入居一時金だけで数百万円、月額も30万円を超えるところがザラでした。母の年金は月14万円ほど。とても都内の施設には入れません。私の援助にも限界がありますし、途方に暮れていたときに見つけたのが、この施設だったんです」

その施設は、入居一時金が0円で、月額利用料は15万円。私の援助があれば、なんとか支払える金額です。すぐに見学を申し込みました。建物は新しくはないものの清潔に保たれ、談話室では数人の入居者が穏やかにテレビを見ています。案内してくれた施設長も物腰が柔らかく、さとみさんの質問に丁寧に答えてくれました。

「個室も確保されていて、食事も美味しそうでした。この金額でこれだけのサービスを受けられるなら、何の不満もありません。むしろ、もっと早く探してあげればよかったとさえ思ったくらいです」

しかし、その安堵が深い後悔に変わるまで、そう時間はかかりませんでした。入居して1ヵ月が経った頃から、さとみさんは施設を訪れるたびに小さな違和感を覚え始めました。

「最初は気のせいかと思ったんです。でも、行くたびに『初めまして』と挨拶される介護スタッフがいる。あまりにも顔ぶれが変わるのが早いと感じました」

もともと人見知りで、新しい環境に慣れるのが苦手な母のよしこさん。入居当初は不安そうな顔を見せていましたが、少しずつスタッフにも慣れ、笑顔を見せるようになっていました。しかし、その慣れたはずのスタッフが、いつの間にか辞めている。その繰り返しでした。

「母は昔から、心を許すまでに時間がかかるんです。せっかく馴染んだと思ったら、担当の方が辞めてしまう。そのたびに、母はまた心を閉ざしてしまうようでした」

さとみさんが施設の「安さ」の理由に気づいたのは、入居から3ヵ月が過ぎた頃でした。ある日、よしこさんの部屋を訪れると、ナースコールの紐が手の届かない場所に追いやられています。慌てて直しましたが、清掃も以前より行き届いていないように感じました。ベテランだったスタッフの姿は見えなくなり、代わりに経験の浅そうな若いスタッフばかりが忙しなく動き回っています。

「『安い給料でこんなに忙しいんじゃ、割が合わない』とスタッフが愚痴を言い合っているのを、聞いてしまったのです。安さの秘密は、スタッフの犠牲の上に成り立っていたのです」

「安さ」の裏側…介護施設の厳しい現実

公益財団法人介護労働安定センター『令和5年度介護労働実態調査』によると、介護職の離職率は13.1％。全産業の平均離職率15.4％であり、特別高いというわけではありません。ただ人手不足感は高く、有効求人倍率は令和7年3月、全職業平均1.16倍に対し、介護職は3.97倍。圧倒的に足りていない状況です。

人手不足のひとつの要因とされているのが、介護業界の賃金。平均月給は常勤で約33万〜34万円程度で、年収にすると約400万円程度と全産業の平均と比較しても低水準にとどまっています。

そもそも有料老人ホームの費用は、主に家賃相当額、管理費、食費、そして介護保険の1〜3割の自己負担分で構成されます。施設のサービスを手厚くするための「上乗せ介護費」などが加わることもあります。費用を抑えるためには、これらのどこかを削らなければなりません。都心から離れた立地で地代を抑える方法もありますが、最も手をつけやすいのが人件費なのです。

利用料が周辺相場より極端に安い施設は、人件費を抑えることで価格を維持している可能性があり、それが職員の離職率の高さやサービスの質の低下に直結するリスクを孕んでいるのです。

もちろん、費用が安いホームすべてが人件費を圧縮しているわけではありません。駅から遠いという立地だから、既存の建物を改装して建築費を抑えているから、大手のスケールメリットを生かしているから、ICT導入で人件費を抑えているから……企業努力で費用をぐっと抑えている場合も珍しくありません。

いずれにせよ、安いことには理由があり、もし周辺相場よりも安いのであれば、その理由を探るべきでしょう。

「安さだけで選んでしまった私が、本当に愚かでした。母の年金で、と費用ばかりに気を取られてしまいました。どんなに費用が安くても、ここでは母が安心して過ごすことができません」

今、費用は多少かさんでも、母が安心して過ごせる別の施設を探し始めています。

