¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3¡½2µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡3¤ÄÌÜ¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¡¢ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤¬ÌµÉ½¾ð¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤Èµ¢¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¤À¡£¤³¤ì¤Ç44»î¹ç¡Ê43¥¤¥Ë¥ó¥°¡ËÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£¼«¿È¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÆüËÜµÏ¿¤ò¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â1¤Ä¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤º¤Ã¤È¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¿¤È¤«3¿Í¤Ç¡¢ÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ç¡Ê¸å¤í¤Ë¡ËÅÏ¤»¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡×
¡¡3¼ÔËÞÂà¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´°Î»¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢µÈÀî¤ò¥·¥ó¥«¡¼¤ÇÏ¢Â³»°¿¶¤È¤¹¤ë¤ÈºÇ¸å¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ò°ì¥´¥í¡£28Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò³°¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ3Æü¶õ¤±¤Æ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ±óÀ¬Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£Æü¤Ï¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´¶³Ð¤è¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¡×¡£ÆâÍÆ¤Ï´ë¶ÈÈëÌ©¤È¤·¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤«¤é¤Î¶â¸À¤òÍê¤ê¤Ë¹¥Åê¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬06Ç¯¤Ë¼ùÎ©¤·¤¿Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¡¢47²ó2/3¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤È4²ó2/3¡£3Æü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ëµ±¤¤òÁý¤¹±¦ÏÓ¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ëµÏ¿Ã£À®¤ËÄ©¤à¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë