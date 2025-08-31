ASTIGUの新作インナー【暖】【肌】登場♡機能と美しさを叶える秋冬ライン

寒さが増す季節、おしゃれを楽しみながらも「防寒」や「インナーの透け感」に悩む女性は多いのではないでしょうか。そんな声に応えるべく、ASTIGUから新作インナーが登場しました。保温性を備えた【暖】シリーズと、透けにくさにこだわった【肌】カップ付きタンクトップが新たにラインアップ。ファッションを邪魔せず、日常をもっと快適にする機能派インナーをご紹介します。

防寒と美しさを両立する【暖】シリーズ

ASTIGUの【暖】シリーズは「おしゃれしながら防寒したい」という願いを叶えるライン。やわらかく伸びる編地で体にしっかりフィットし、保温性も抜群。

脇に縫い目がない丸編みやタグレス仕様で快適さも追求しています。襟ぐりや袖丈で選べる4型展開。

【暖】カップ付チューブトップ

価格：2,200円（税込）

【暖】深Uネック2分袖インナー

価格：1,980円（税込）

【暖】深Uネック7分袖インナー

価格：2,420円（税込）

【暖】クルーネック8分袖インナー

価格：2,420円（税込）

サイズ（すべて共通）：M／L（カラー：ダークチャコール／オークル／ブラック）

透けにくく軽やか♡【肌】シリーズ新作

【肌】カップ付きタンクトップ

価格：2,750円（税込）

透けにくさを追求した【肌】シリーズからは、待望のカップ付きタンクトップが新登場。テンセル素材を使用し、吸放湿性と伸縮性に優れ、自然で楽な着心地が魅力です。カラーは肌になじむピンクオークルとイエローオークル。

サイズ：M／L／LL（カラー：ピンクオークル／イエローオークル）

【肌】タンクトップ

【肌】キャミソール

【肌】ショーツ

さらに同シリーズにはタンクトップ（1,980円）、キャミソール（1,980円）、ショーツ（1,320円）があり、すべてM・L・LL展開で同カラーを揃えています。

おしゃれを引き立てるインナーとしてもおすすめです♪

自分らしい美しさを叶えるASTIGUインナー

インナーは見えない存在ですが、着心地や機能性がファッション全体の印象を左右します。

ASTIGUの【暖】シリーズは冬の寒さを忘れさせる保温性と美しいシルエットを、【肌】シリーズは透けにくさと快適さを両立。どちらも日常に寄り添い、自分らしい美しさを叶えてくれるアイテムです。

今年の秋冬は、ASTIGUの新作インナーでおしゃれも快適さもアップデートしてみませんか♡