「阪神３−２巨人」（３０日、甲子園球場）

肩と目で阪神優勝マジック１桁突入を演出した。４試合連続スタメンの熊谷敬宥内野手が、九回守備でビッグプレーをやってのけ、五回は決勝点となる押し出し四球。「フォアボールでしたけど、しっかりチームを勝利に導けたので良かったと思います」とクールに胸を張った。

この日は左翼でスタメン。３試合連続で異なるポジションでの先発出場も問題なし。守備力でチームを救った。１点リードの九回１死、代打・若林の打球を佐藤輝が後逸。大ピンチを覚悟したスタンドから、大きなため息が漏れる。次の瞬間、左翼から熊谷のレーザービームが発射された。

「フェンスまで届いてなかったし、ボールまで早く行けばチャンスはあると思って」。二塁へのワンバウンド返球で、俊足の若林をタッチアウトに。リクエストでも判定は覆らず、２つ目のアウトランプをともした。

同点の五回には、選球眼で値千金の勝ち越し点をもたらした。大山の申告敬遠を受けて２死満塁。「フォアボールでも１点。ヒットというよりも、何とか粘りながら」。満塁打率５割も頭は冷静。カウント３−１から内角高めのボール球を見極めると、ベンチに力強くガッツポーズを向けた。

「一戦必勝という気持ちでやってます。優勝まで皆さんの声援が力になります。明日全員で勝ちましょう！！」。お立ち台で虎党と交わした約束。必ずかなえて、歓喜の瞬間へまた一歩近づく。