「日本ハム２−６楽天」（３０日、エスコンフィールド）

覚悟を秘めたフォースだったが、最後は完敗だった。日本ハムは「ＳＴＡＲ ＷＡＲＳ ＷＥＥＫ」の２戦目は痛すぎる逆転負け。二回以降は４度先頭打者が出塁するも二塁すら踏めない展開に、取材対応のなかった新庄剛志監督は短いコメントで鼓舞した。

「明日勝って２勝１敗にすっぞ！！」

指揮官自ら歩み寄る珍しいシーンもあった。八回に入ったころ、ベンチ最前列で逆転を祈っていた先発・加藤貴之投手の元へ向かった。２軍での調整登板も挟んで、１軍では２週間ぶりとなった左腕は６回６安打４失点の内容。隣に並び、身ぶり手ぶりを交えて言葉を交わす。

新庄監督から試合中に助言をもらうことは「初めてだと思う」と加藤貴。約２分間の出来事だったが、「フォームのことですね、体の使い方というか。そこは直さないとまた同じになってしまうので、こういうのは本当になくしていきたい」と指揮官と一致した“見解”に修正を誓った。

首位・ソフトバンクを追いかける立場であることも理解している。加藤投手コーチも「次もいってもらわないと。何とか修正して、勝ってもらわないといけない投手なので」と言う。この一敗を、残りの１カ月で必ず生かしたい。