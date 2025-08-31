「阪神３−２巨人」（３０日、甲子園球場）

試合後は伏し目がちにクラブハウスに続く通路を歩いた。悔しさと課題を残した阪神・高橋遥人投手の３勝目。５回８安打２失点、８０球降板に満足感はない。「チームに申し訳ないですね」。反省の言葉ばかりが口を突いたが、粘りの投球で連敗を止めた。４年ぶりの巨人戦勝利だ。

グラウンドの気温は３０度を超え、湿度６０％超で上がったマウンド。初回こそ無失点に抑えたが、１点の援護をもらった直後の二回だった。１死一、二塁のピンチでリチャードに同点打を献上。再びリードした後の五回は、２死一、二塁から岸田に適時二塁打を浴びた。

「２−２になった時に勝ち越しだけはダメだと思って投げました。けど、イニングも少ないし、流れを持ってこられる投球じゃなかった。しっかりしなきゃと思います」

続く二、三塁でキャベッジを空振り三振に奪った結果は収穫。悔しさは残るが対巨人戦の勝利は、２１年９月２５日以来１４３５日ぶりとなった。「みんな勝負強いので、今こういう順位にいる。もっと頼られるような投球ができれば」と高橋。この１勝を次戦の力に変える。