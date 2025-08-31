²£»³Íµ¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ËÎÞ¡¡¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó
¡¡²Æ¹±Îã¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬30Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Ì¾Êª´ë²è¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡¢SUPER¡¡EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬Ä©Àï¡£¿ÆÍ§¤ÎÍò¤ÎÁêÍÕ²íµª¡Ê42¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡²£»³¤Ï²ÈÄí¤Î·ÐºÑ´Ä¶¤¬¸·¤·¤¯¡¢Äï¤¿¤Á¤¬»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÀ¸³è¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é»Ò¶¡¤Î»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿VTR¤Ë2¿Í¤ÏÎÞ¡£ÁêÍÕ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢²£»³¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¢²¶¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÁêÍÕ¤¬¹æË¤¤òÌÄ¤é¤¹¤È¡¢²£»³¤Ï±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤¬¤éÁö¤ê»Ï¤á¤¿¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï105¥¥í¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ÎÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤òÌÜ»Ø¤¹¡£