¡ÚÅÔ»ÔÂÐ¹³¡Û·ª»³±Ñ¼ù»á¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¦Áýµï¡õJRÅìÆüËÜÅìËÌ¡¦Ááºä¤òÉ¾²Á¡¡
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁ°´ÆÆÄ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤¬ÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤ò»ë»¡¡£¡Ö²ñ¼Ò¤òÇØÉé¤¤¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦·Ð¸³¤Ï¥×¥í¤ÇÀ¸¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¦Áýµï¡¢JRÅìÆüËÜÅìËÌ¡¦Ááºä¤ÎÎ¾ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁýµïÅê¼ê¤Ï°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÁáºäÅê¼ê¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÏÓ¤¬¿¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î1ÈÖ¡¦·§ÅÄ¤Ï¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ÆóÅð¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¤¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¡£Ìîµå´Ñ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£