「ヤクルト５−４広島」（３０日、神宮球場）

ヤクルト主砲が衝撃の“ひとりバックスクリーン３発”だ。「別にどこに飛んでもホームランだと思います。柵を越えてくれればなと思って打っている」。同じ方向に３本塁打を放ち、４打点と大暴れした村上宗隆内野手は満足げだった。

二回は１２号ソロ、同点の三回２死三塁では１３号２ランを中越えに運ぶ。前日２９日は七回の最終打席でソロを放っており、３打席連発となった。八回には再びバックスクリーンに１４号ソロをたたき込んで球場を騒然とさせた。

１試合３発は自身３年ぶり。７月末に上半身の故障から１軍復帰後、２９試合で１４本塁打と量産ペースは驚異的だ。発想はシンプルで「来た球を打つ」。そして「タイミングがうまく取れるようになってきた。いいスイングで打てている」と好調の理由を明かす。

発奮材料があった。小児がん啓発の「ゴールドリボンナイター」として開催された一戦。「僕は大きく生まれて恵まれてますけど、ちっちゃい体で頑張っている姿だったりとか、僕も刺激をもらってます。その子たちに夢と希望、元気を与えられるようにと思って臨んだ」と感慨深げに語った。

最下位に低迷するチームを鼓舞し、連敗を３でストップさせた。勝利に飢えた背番号５５は「もっともっとたくさん打って頑張ります」とさらなる大爆発を予告した。