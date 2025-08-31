¡ÚÆÈ¼«¡Û²ð¸îÊÝ¸±»ýÂ³¤Ë´íµ¡´¶97¡ó¡¡Á´¹ñ¼«¼£ÂÎ¼óÄ¹¥¢¥ó¥±¡¼¥È
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤¬Á´¹ñ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤È»Ô¶èÄ®Â¼Ä¹¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î»ýÂ³¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¯¼óÄ¹¤¬97¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤äÈñÍÑ¤ÎËÄÄ¥¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¹ñ¤äÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´°ú¤¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Î²óÅú¤Ï85¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£2000Ç¯ÅÙ¤Ë²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é25Ç¯¡£ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤¬75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°Ý»ý¤Ë¸þ¤±¤¿È´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï6¡Á7·î¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤È1741»Ô¶èÄ®Â¼Ä¹¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤¤¡¢96¡ó¤ËÅö¤¿¤ë1723¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£30Æü¤Þ¤Ç¤Ë½¸·×¤·¤¿¡£¼ÁÌä¤ÏÊ£¿ô²óÅú²Ä¤ò´Þ¤àÁªÂò¼°¤ä¡¢¼«Í³µ½Ò¤Ç¹½À®¤·¤¿¡£
¡¡´íµ¡´¶¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤ë¡×¤¬40¡ó¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡×¤¬57¡ó¡£»Ä¤ê¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡£
¡¡´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ä¼óÄ¹¤ËÍýÍ³¤òÆó¤Ä¤Þ¤Çµó¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ö²ð¸î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¬¸º¤ê¡¢À©ÅÙ¤Î»Ù¤¨¼êÉÔÂ¡×¤¬72¡ó¤ÇºÇÂ¿¡£¡Ö¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦²ð¸îµëÉÕÈñ¤ÎËÄÄ¥¡×¤¬60¡ó¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢¸¶Â§1³ä¤ÎÍøÍÑ¼ÔÉéÃ´¡¢40ºÐ°Ê¾å¤¬»ÙÊ§¤¦ÊÝ¸±ÎÁ¡¢¹ñ¤ÈÃÏÊý¤Î¸øÈñ¡ÊÀÇ¡Ë¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£