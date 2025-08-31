ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）のスパーリングパートナーを務めた元ＷＢＡ＆ＩＢＦ同級統一王者マーロン・タパレス（フィリピン）が、母国でも話題を集めている。

井上はＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０＝ウズベキスタン）との防衛戦（９月１４日、愛知・ＩＧアリーナ）を控える中、２年前の王座統一戦で対戦したタパレスをスパーリングパートナーに指名。８月２５日には最後のスパーリングを行った。

井上は自身のＸ（旧ツイッター）で「最高の準備ができました！」と感謝。タパレスもＳＮＳに「井上尚弥選手との１か月のトレーニングを終え、フィリピンへ戻ります。私はスパーリングで彼からより多くのことを学び、微力ながらも彼を助けるために日本へ来ました。井上尚弥チームの皆さま、本当にありがとうございました。９月１４日の勝利を心から応援しています」と記していた。

そうした中、フィリピンメディア「ＦＡＳＴＢＲＥＡＫ」は「ライバルから盟友へ マーロン・タパレスが日本で井上尚弥とスパーリング」と題する記事を掲載。「元世界スーパーバンタム級王者マーロン・タパレスが、井上尚弥のライバルからスパーリングパートナーへと転身し、日本のスーパースターが控えるタイトル防衛戦に向けた準備を支援している」と伝えた。

さらに、同記事ではタパレスがＳＮＳに記したコメントを引用した上で「井上とタパレスは２０２３年、スーパーバンタム級統一戦の大一番で対戦し、井上はフィリピン人選手を倒して、同階級における４つの主要ベルト全てを獲得した。しかし今回は、井上はタパレスを準備の相手として起用した。その価値を熟知していたのからだ。このフィリピン人選手は以前、アフマダリエフを判定勝ちで下していた」と解説した。