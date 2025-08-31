俳優の沢口靖子（６０）が、１０月スタートのフジテレビ系「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜、後９・００）で月９初主演＆初出演を務めることが３０日、分かった。今作は２０１０年から放送スタートした人気シリーズ「絶対零度」のシーズン５。還暦＆芸歴４１年を迎えた今年、満を持して月９の看板を背負う。

同局の連ドラ主演＆出演は、１９９０年放送の「お江戸捕物日記 照姫七変化」以来、３５年ぶり。絶対零度の新シリーズは、情報犯罪の犯人を追う捜査機関「情報犯罪特命対策室」が舞台。生活安全課から来た最年長刑事・二宮奈美を演じる沢口は、今作のために６センチ断髪。マッシュショートにイメチェンした。

沢口の主な代表作と言えば、１９９９年放送開始のテレビ朝日系「科捜研の女」シリーズだ。主人公の法医研究員・榊マリコを演じ、昨年で放送２５周年を迎えた。現行の日本の連ドラで最も長く続いている作品で、最多シリーズ記録を更新している。日本を代表する俳優である沢口が、今作でどんなキャラクター像を生み出すのか注目だ。

人気シリーズ新章のオファーが届いた沢口は「『絶対零度』の新シリーズが始まるんだということと、その主演を私にいただけたというダブルの驚きがありました。優れた作品ですので、安心して飛び込めると思いましたし、新たな役にチャレンジできることがうれしかった」と歓喜。月９初出演について「とても光栄に思っています。どの局の作品でも、お仕事に向き合う姿勢は同じです。新たな出会いを楽しんで新しい自分を発信していけたらいいなと思います」と意気込んだ。