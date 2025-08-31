◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神３―２巨人（３０日・甲子園）

これぞ４番の仕事だ。ゆっくりと二塁ベースに到達した岸田が、ヘルメットをたたくポカポカポーズで喜びを爆発させた。「次につなぐ気持ちでした。いいところに飛んでくれました」。１点を追う５回２死一、二塁で初球の内角に食い込む１４２キロカットボールに、くるりと腰を回転させて反応。３安打目となる左翼線への適時二塁打で一時同点とした。

まさかの出来事だった。得点圏打率３割５分８厘の勝負強さを買われ、第９６代４番打者に抜てきされたが通達はこの日の午前中。ウォーミングアップ中には、ナインにからかわれて頬を赤らめた。「（４番起用に）びっくりはしましたけど、あまり意識せずに入れました」と頼もしく躍動した。０―１の２回先頭で中前打を放ち、４番デビュー打席で初安打。「４番・捕手」で先発出場して安打を放つのは球団では１９年９月２７日の阿部慎之助以来、２１６４日ぶりだ。

その７２代４番打者の教えが生きた。２２日・ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）のフリー打撃前、阿部監督に呼び止められると、腰を投手と逆方向に回しながらスイングする「ツイスト打法」を直伝された。指揮官が現役時代に取り入れていた練習法で、下半身の力が無駄なくバットに伝わる効果がある。「それまでバットが出ていなかったので。そこから練習のどこかでやるようにしています」と岸田。以降は６試合で２０打数７安打、打率３割５分と好調だ。親心に結果で応えている。

巨人で４番デビュー戦の猛打賞は１２年の村田修一以来、９人目。プロ初４番先発で初打席から３打席連続安打は８１年中畑清以来、２人目となった。計１１四球を与えた投手陣について「ボール先行になると配球的にもしんどくなりますし、相手のリズムになる。もう一回、しっかりみんなで話して次につなげていきたい」と、扇の要としての役割を忘れずに反省した。今季は５月４日のＤｅＮＡ戦（横浜）でようやく今季初先発。そこから「４番・捕手」にまで駆け上がった。大役を経験してまた一つ、頼もしさが増した。（内田 拓希）