◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神３―２巨人（３０日・甲子園）

「３番・岡本」は苦肉の策に感じた。４番の方が収まりがいいし、「４番・岸田」は調子はともかく格的にはバランスが悪い。阿部監督も十分承知で打順を動かしたのは、初回に点を奪う形をつくりたかったはず。不振の吉川を２番から６番に下げ、クリーンアップを前倒しした。

５回２死一塁で岡本が四球をもぎとり、岸田が左翼線に同点二塁打。詰まりながらヒットゾーンに運んだのはバットの角度がいいからだ。スイング軌道が外回りのドアスイングならファウルになっていた。初めての４番で臆せず、適時打を含む３安打と結果を残したのは立派だ。

シーズンで大きく負け越す阪神にＣＳで一泡吹かせるには、挑戦者として開き直り、なりふり構わぬ姿勢でぶつかるしかない。その意味では大胆な打順変更で阿部監督は攻めた。だが、巨人バッテリーは打たれるのを怖がる投球が目立った。初回先頭で３０打席無安打の近本への四球から先制点を許すと、３回、５回の失点も四球が絡んだ。５回２死二、三塁で大山を申告敬遠した後の熊谷への押し出し四球など論外だ。計１１四球では攻撃のリズムが出ない。

阪神・石井は８回を３者凡退で４４試合連続無失点と記録を伸ばした。１５球でボール球は２球だけ。打者に向かっていく姿勢は巨人の投手と対照的だった。（スポーツ報知評論家・掛布 雅之）