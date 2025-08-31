ÍµÈ¹°¹Ô¤¬ÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡¢Â¤Î¾®»Ø¹üÀÞ¤ÇÍ£°ì±Æ¶Á½Ð¤ë´§ÈÖÁÈ¡Ö¼Ö°Ø»Ò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þÈ¾¡Ë¤Ë20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£Â¤Î¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¾®»Ø¤ò¥½¥Õ¥¡¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¾®»Ø¤ò¥½¥Õ¥¡¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¸ÔÎö¤±¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£1½µ´Ö·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡Ö¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤À¤±Êâ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼Ö°Ø»Ò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÍµÈ¤Ï24ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ç¡¢Â¤Î¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¡ÖÁ´¼£6½µ´Ö¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£ÊüÁ÷¤Ë¤Ï¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÈî¸å¹î¹¤È»ûÌç¥¸¥â¥ó¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¹âÅÄÊ¸É×»á¤Ï·î¡¦¶âÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡£¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤È°ë»³¤µ¤ä¤«¤Ï¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡£