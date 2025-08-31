◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神３―２巨人（３０日・甲子園）

巨人・阿部慎之助監督（４６）が打倒阪神へ執念の一手を打った。主砲・岡本和真内野手（２９）を７年ぶりの３番に据え、好調の岸田行倫捕手（２８）をプロ初、第９６代の４番に抜てき。岡本が２安打、岸田が４番デビュー戦では１２年の村田修一以来となる３安打をマークするなど打線は１０安打を放ったが、すべて四球絡みで３点を失い競り負けた。連勝はならず、借金２に逆戻り。２位・巨人から５位・中日までが３差とＡクラス争いも、し烈になってきた。

試合前のスタメン発表で甲子園がどよめいた。阿部監督が思い切って打順を変更した。不動の４番だった岡本を７年ぶりの３番で起用。岸田をプロ初の４番に入れた。「岡本に数多く打席を回したいというね。そこだけですけど」。新打線は阪神を上回る１０安打を放つも２得点で連勝ならず。あと１点、届かなかった。

チームは直近７試合連続で初回無得点。４試合連続で初回の攻撃が３人で終わり、２回の先頭打者として４番・岡本が打席に立ち、チャンスメイクの役割になる試合が続いていた。「今は和真（岡本）の前になかなか（走者が）たまらないケースが多いので。それだったら初回に相手にプレッシャーかけられるんじゃないかなというので、変えてみたんですけど」。３番に入れば初回に必ず打席が回ってくることも考慮し、阿部巨人２年目で初めて岡本が４番以外で先発した。

岡本３番は１８年６月１日のオリックス戦（京セラＤ）以来２６４７日ぶり。初回１死一塁で遊ゴロ併殺に倒れたが、プレーボール直後から相手に重圧をかけ、２安打１四球で計３出塁した。２回は巨人軍第９６代４番となった先頭・岸田の安打から打線がつながり１得点。今季１１９試合目で新たなオプションが加わった。

岡本は欠場をのぞき、先発時は３２７試合連続で４番を務めてきたが、主砲の４番以外が実現したのは、より柔軟な打順編成という意味でも大きな収穫だ。大リーグではドジャースも１番から大谷、ベッツ、フリーマンと強力トリオを並べて４番に捕手のスミスが入る。この日は丸、泉口、岡本、岸田と並んだ巨人打線と考え方は共通点も見える。

チームは先発・井上の四球絡みでの失点が響き５回途中３失点。３つの申告敬遠も含め計１１四球の投手陣に、阿部監督は「出そうと思って出してるんじゃないけど、四球が挟むと失点につながりやすい。反省してもらいたい」と修正を求めた。

初の４番で３安打１打点と奮闘した捕手の岸田については「必死でリードしてるし、あと一歩、勝ってもっと自信をつけてほしい。何とか勝たせてあげられるように頑張ります」と期待した。借金２、首位・阪神と１５差で残り２４試合と厳しい状況だが、一つでも上の順位、その先の短期決戦も見据える中、３番・岡本、４番・岸田で新風が吹いた打線。敗れはしたが、今後の起用法の幅も広がった。（片岡 優帆）