¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¤È¤ÎÌóÂ«¤Ï¡Ö¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È²²Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¡¡µð¿Í¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡á¤¬£³£°Æü¡¢¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿»á¡Ê£µ£°¡Ë¡á¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡á¤ÈÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¡¢¾Íè¤Îµð¿Í´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡££¶·î¤Ë»àµî¤·¤¿µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£¹¡Ë¤È¤ÎÆü¡¹¤ò¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì»Õ¾¢¤Ø¤Î°¦¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµð¿Í¡¦¾¾°æ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾¾°æ»á¤¬¹â¶¶»á¤È½Ð±é¤·¤¿¡Ö½µ´©¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë£´£°£°£°¹æµÇ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¤ÎÈôÅ·¤À¤Ã¤¿¡££¹£²Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÅö»þ¤Îµð¿Í¡¦Ä¹Åè´ÆÆÄ¤¬£´µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤ËÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ò°ú¤¡¢ÀÖ¤¤»å¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿±¿Ì¿¤Î¾ì½ê¡£¡Öº£¤Î°¤Éôµð¿Í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²æ¡¹¤ÎÂç»ö¤Ê¸åÇÚ¤Ç¤¹¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Îµð¿Í´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢Åú¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¾°æ»á¤Ï£¶·î£´ÆüÁáÄ«¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òÄ¤Ìä¸å¡¢¡ÖÄ¹Åè´ÆÆÄ¤ÈÀ¸Á°¡¢ÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö´ÆÆÄ¤È¤ÎÌóÂ«¡¢¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È²²Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î»þ¤Ï²¿¤«µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÌóÂ«¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤«¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤ÈÌóÂ«¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈë¤·¤¿¤¬¡¢£±£°£°£°¿ÍÄ¶¤ÎÄ°½°¤Ë¤è¤ëÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¡¢´üÂÔ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£±³ØÇ¯²¼¤Ç¡¢¸ÅÁã¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¹â¶¶»á¤ò¸«¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö²æ¡¹¡¢Ç¯¤Ï¤Û¤Ü°ì½ï¤Ç¤¹¤è¡£´ÆÆÄ£²¿ÍÀ©¤È¤«¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ì¤Ë¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¿µÇ·½õ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢²æ¡¹¤Ï¡Ø¤ä¤ë¡Ù¤È¤â¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ï²¿¤Ç¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¸¶¡Ê¹À¼£¡Ë¤â²¿¤«¤·¤é¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡ÃÅ¾å¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ïº£¤Ç¤âÂç¹¥¤¡£¡Ê£³£´Ç¯¤ÎµåÃÄÁÏÀß¡Ë£±£°£°¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ²æ¡¹£Ï£Â¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¤¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ò°é¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡£Á´¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Èµð¿Í°¦¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾¾°æ»á¡££¶·î£³Æü¤Ë»àµî¤·¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Î´¶¼Õ¤ä¡¢ÁÓ¼º´¶¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Èº£¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤ÎÆü¡¹¤ò¤â¤¦°ì²ó¡¢Á´¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ë¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¡£¤³¤Î£³¤«·î¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ÎÁÇ¿¶¤êÆÃ·±¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤·¤Æ¾ï¤Ë¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤Ê¤É¤òÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¾¾°æ»á¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤È²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¤¹¤ëµð¿Í¤È¼«¿È¤ÎÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤òÉÁ¤¯¡£¡Ê°¤¸«¡¡½ÓÊå¡Ë
£Í£Ö£Ð¶¯Ã¥¼Õºá¡¡¡»¡Ä¾¾°æ»á¤Ï£²£°£°£°Ç¯¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÂè£µÀï¤Þ¤Ç¤ÏÍ³¿¤¬£Í£Ö£Ð¤ÈÊóÃÎ¿·Ê¹¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬Âè£¶Àï¤Ç¥·¥ê¡¼¥º£³¹æ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë³èÌö¤ò¤·¤¿¾¾°æ»á¤¬¡È¶¯Ã¥¡É¡£¡Ö¤¢¤ì¤ÏÍ³¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹â¶¶»á¤Ë¾Ð´é¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
²¬ËÜ¤ÎÍèÇ¯¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡¡»¡Äº£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¡¢¾¾°æ»á¤Ïµð¿Í¤¬£Ö°ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ºòµ¨¤Î£Ä£å£Î£Á¤Î¤è¤¦¤Ê£Ã£ÓÆÍÇË¤«¤é¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÀï¤Ã¤Æ¡£µîÇ¯¤ÏºÇ¸å¤Ë¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢º£Ç¯¤ÏµÕ¤Ë¤ä¤êÊÖ¤¹²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¤ÏµÕ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È²¼¹î¾å¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç¹õÃì¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÍèÇ¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯£±£µ¾¡¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹Íß¤·¤¤¡¡¡»¡Ä¹â¶¶»á¤Ï¾¾°æ»á¤È¤Î¸½Ìò»þÂå¤ò¡Ö¤º¤Ã¤ÈÎÙ¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼é¤ë¤È¤³¤í¤â¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤â²£¡£Ç¯¤â£±¤Ä¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤«¤â°ìÈÖ¤¤¤¤ÂÇ¼Ô¡£¾¾°æ½¨´î¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¾¾°æ»á¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆÅÐÈÄ¤òÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤Æ¶ì¾Ð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£Ä°½°¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÍß¤·¤¤Áª¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾¾°æ»á¤È¤È¤â¤Ë¡ÖËèÇ¯£±£µ¾¡¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¡×¤òµó¤²¤¿¡£