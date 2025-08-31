Ｓｎｏｗ Ｍａｎの岩本照（３２）が主演するテレビ朝日系「恋する警護２４時」の続編が、１０月期に「―ｓｅａｓｏｎ２」（金曜・後１１時１５分）として放送されることが３０日、決まった。白石麻衣（３３）が引き続き、ヒロインを演じる。

金子ありさ氏のオリジナル脚本のアクション・ラブコメディー。今作では毒舌の弁護士・里夏（白石）と両思いになり、幸せをつかんだボディーガード・辰之助（岩本）に、恋と警護のさらなる試練が襲う。里夏が英国留学を決意し、互いに新たな環境に身を置く中、「遠距離」と「時差」が２人の恋の行方を阻む。

岩本は「また辰之助に会えるんだという思いで、うれしかった。まさか続編があるとは思っていなかったので、『また髪を切るのか』と思いました（笑）。分かってはいたけど『本当に切った方がいいですよね…？』と何回か聞いてしまった」。暑い日々の撮影に「けがと残暑と日焼けに気をつけて過ごせれば。これ以上、日焼けしないように気をつけなくては」と引き締めた。

白石は「また里夏ちゃんを演じることができるのは、とてもうれしい」。電話を通したやり取りが増えるが「電話越しだからこそ伝わる思いや感情も出てくると思う。丁寧に演じていきたいと思います」と話した。