◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ７―９中日＝延長１１回＝（３０日・横浜）

井上竜が、きた。中日が３位・ＤｅＮＡとの直接対決を制し、２０日時点で５あったゲーム差を１０日後に０・５と縮めた。延長戦を競り勝ち、４連勝。井上監督は「白熱したゲームをやれている。粘り勝ったのは大きい」。総力戦でつかんだ１勝に充実感をにじませた。

熱気あふれるスタジアムで、大歓声と落胆の声が入り交じったのは、延長１１回だ。３四死球で１死満塁の絶好機。代打・ブライトが佐々木の１４５キロ変化球を完璧に捉えた。「絶対打ってやろうと思った」と魂を乗せた打球は右中間を切り裂く。走者一掃の３点決勝二塁打で一気に突き放した。

シーズンも残り２５試合。井上監督は、これまでの反省を生かし、積極的采配を意識してきた。前日２９日の同戦も、３人の代打で得点につなげた。「後手を踏んでしまうことが多かったから、後悔したくなかった。ここぞって時はブライトを使ってる」と先を見据えた采配が勝利に結びついた。

この日も、代打起用が的中。ナインはベンチから飛び出し、声を張り上げて喜んだ。満面の笑みでハイタッチする選手たちは、まるで夏の甲子園を盛り上げた高校球児のようだ。指揮官は「それが今のベンチの雰囲気の良さ」とにっこり笑った。

３年連続最下位から、５年ぶりのＡクラスを射程圏に捉えた。「チャレンジャーの気持ちでやっている。借金を抱えてるチームだから、１つずつ返していくだけ」と井上監督。セ・リーグの「台風の目」となった竜が、ＣＳ争いをかき乱す。（森下 知玲）