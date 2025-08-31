◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―２巨人（３０日・甲子園）

リリーフ陣の奮闘で連敗を「２」で止め、いよいよ優勝マジックは１ケタ台の「９」となった。今季最多４万２６４３人の甲子園に六甲おろしが響き渡る。しかし、阪神・藤川監督は厳しい表情を浮かべていた。「お子ちゃまレベルの選手たちも多い。まだまだひよっこな選手たちがいる」。試合後の会見で苦言を連発した。

指摘した場面は３―２の６回無死一塁。代打・高寺の送りバントが飛球になった後、一塁に走り出さなかった。結果は投飛で１死一塁となったが、うまい投手ならワンバウンド捕球に切り替え１―６―３の併殺に料理されていたかもしれない。「その後１軍選手と同じように（ベンチの）後ろに下がって。『逃げてんじゃない』と。このチームじゃ戦えない」と指揮官。「自分（監督）の責任。１、２軍のスタッフ含め全員で反省していきたい」と続けた。

森下、佐藤輝、大山のクリーンアップで計６安打とプレッシャーをかけ、巨人の投手陣から計１１四球を奪い自滅に追い込んだ。栄光のゴールテープをはっきりと視界に捉えたが、指揮官は“緩み”を許さない。（中野 雄太）