女優の沢口靖子（６０）が１０月期のフジテレビ系「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜・後９時）で３５年ぶり同局連続ドラマに主演することが３０日、分かった。デビュー４１年で初の“月９”出演になる。

作品は同局の刑事ドラマでも人気のシリーズ。２０１０年４月に始まり、シーズン２までを上戸彩、同３、４を沢村一樹が主演。今回は、沢口が警視庁内からスペシャリストを集めた「情報犯罪特命対策室」（通称・ディクト）の刑事・二宮奈美として匿名・流動型犯罪（トクリュウ）など情報犯罪に立ち向かう。

今作について「『絶対零度の新シリーズが始まるんだ』ということと、『その主演を私にいただけた』というダブルの驚きがありました」と心境を告白。その上で「新たな役にチャレンジできることがうれしかったです」と喜んだ。

沢口といえば、１９９９年からテレ朝でシリーズ継続中の主演ドラマ「科捜研の女」で知られるが、フジテレビの連ドラ出演は１９９０年２月の「お江戸捕物日記 照姫七変化」以来３５年ぶり。「もうそんなに経（た）ったんだなと思いました。今回出演がかないまして、とても光栄に思っています。どの局の作品でも、お仕事に向き合う姿勢は同じです」と意気込んだ。

髪形もイメージチェンジ。髪を６センチカットした写真が公開された。「役に合わせて髪型を“マッシュショート風”にしました。刑事としてあまりお手入れに時間がかからず、出かける支度も素早くできるショートがいいかなと思いまして」と意図を説明。「作品のためにここまで髪を短くしたのは久々ですね」と懐かしがった。