

日産のセレナをベースにした、メティオの新作キャンピングカー「ラクネルステイ・スイート」（筆者撮影）

【写真を見る】見た目はそのまま、車中泊が楽しめる日産セレナをベースにしたキャンピングカー「ラクネルステイ・スイート」（21枚）

キャンピングカー人気が続くなか、ミニバンやワゴンなどをベースに、ベッドマットなど必要最低限の装備を施した車中泊仕様車の販売も好調だ。こうしたモデルには、車体を大きくモディファイした本格仕様のキャンピングカーほどの豪華装備はない。だが、外観をほぼノーマルのままにすることで、通勤・通学や買い物などの普段の生活にも十分に使え、とくに都市部のユーザーなどから大きな支持を受けている。

手頃＆便利な日産「セレナ」の車中泊仕様

そんな車中泊仕様車の新型モデルが、日産自動車（以下、日産）の乗用ミニバン「セレナ」をベースにした「ラクネルステイ・スイート（Rakuneru Stay Suite）」だ。埼玉を拠点とするコーチビルダー（キャンピングカー・メーカー）のメティオが開発したこのモデルは、同社が誇る「ラクネル」シリーズの最新作。独自の3Dアルミフレーム構造を採用する同シリーズは、週末のキャンプから普段使いまで1台でこなせることが大きな特徴。

新型では、セレナをベースにすることで、日産独自の先進運転支援システム「プロパイロット」などが活用でき、旅先までの移動をとても楽にできる。さらにガソリン車のみの設定とすることで、400万円を切る低価格も実現。メティオによれば、「近年のキャンピングカー・ユーザーのニーズに対応させた」という自信作だ。

ここでは、そんなラクネルステイ・スイートを、キャンピングカーの展示会「東京キャンピングカーショー2025（2025年7月26〜27日・東京ビッグサイト）」で取材。実際に現車をチェックした印象なども交えながら、その注目点や魅力などを紹介しよう。



アトレーをベースにした「ラクネル・リリイ」（筆者撮影）



ラクネル・リリイの車内（筆者撮影）

ラクネルは、メティオが16年間手がけている人気シリーズだ。基本的には、外観をほぼノーマルのままにし、ベッドキットなどを装備することで、普段使いの実用性とクルマ旅での快適性を両立したモデルが多い。

大きな特徴は、フロアに独自の3Dアルミ製フレームを組み込んでいること。このフレームを土台とし、上に対座式のソファやテーブルを装備すればリビングにすることが可能。また、ソファは、フラットなベッドマットにも展開できるなど、さまざまなアレンジが可能だ。独特な形状のアルミ製フレームは軽量かつ強靭なことで、ベッドモード時も大人が安心して就寝することを可能とする。さらに、フレーム下はアウトドアグッズなどを入れられる収納スペースにもなることで、高い実用性も確保する。



ラクネル・シリーズ独自の3Dアルミフレーム（筆者撮影）

そんなラクネル・シリーズだが、従来のラインナップは、ダイハツ工業（以下、ダイハツ）の「アトレー」「ハイゼットカーゴ」、日産の「NV200バネット」やトヨタ自動車（以下、トヨタ）の「ハイエース」など、商用バンやワゴンをベースとしたタイプが多かった。セレナを使ったラクネルステイ・スイートは、シリーズで唯一の乗用ミニバンがベースのモデルとなる。

そのメリットについて、詳しくは後述するが、乗用モデルをベースにすることで、先進運転支援システム「プロパイロット」など、商用車にはない充実の機能を使えることが魅力。そして、近年は、こうしたベース車を使ったキャンピングカーのニーズが高まっていることが背景にあるという。

ラクネルステイ・スイートの特徴



ラクネルステイ・スイートの外観（筆者撮影）

ラクネルステイ・スイートの外観は、基本的にノーマルと変わらない。展示車では、足まわりにオプションの16インチホイールとタイヤを装備。よりアウトドア感をアップしているが、そのほかは「普通のセレナ」と同じ見た目だ。また、ボディサイズも、全長4690mm×全幅1695mm×全高1870〜1895mmだから、これら数値もノーマルと同じとなる。

一方、室内は、セカンドシートを取りはずし、もともと7〜8人乗りのセレナをあえて5人乗りへ変更。そのぶん、室内中央部にゆとりの空間を確保する。メティオいわく「リムジンのような感覚でくつろぐことが可能」なのだという。また、ラクネル・シリーズの特徴である独自の3Dアルミフレーム構造も採用。ベッドや家具の土台に、軽量で高剛性のアルミフレームを用いることで、乗用車ベースながら十分な収納力と車中泊の旅を存分に楽しめるキャンパー設備を盛り込んでいる。

魅力は多彩なシートアレンジ



ゆったりとしたリラックスモードの車内（筆者撮影）

このモデルの大きな特徴は、豊富なシートアレンジだ。まず、対面で座れるダイネットを演出できる「リラックスモード」。運転席後部のベンチシートと3人がけサードシート、そしてそれらの間に専用のテーブルをセットすることで、大人4〜5人がゆったりと座れる空間を作り出すことが可能だ。テーブルは、室内右側にあるキャビネットのカウンターに簡単に取り付けることができる。

一方、室内をフラットな就寝スペースにできる「スリープモード」にも変更可能だ。セット方法は、テーブルをキャビネット裏に収納し、運転席後部のベンチ下にあるベッドマットを取り出して展開するだけ。フロアベッドは長さ1920×幅1270mm（最大部）で、大人2名の就寝を可能とする。なお、室内の照明には、LEDスポットライトを4カ所に装備し、夜間も明るい空間を演出。さらに、カウンター付きのキャビネットはナイトテーブルとして使うことも可能だ。



スリープモード時の車内（筆者撮影）

なお、ベッド展開時などにサードシートをそのまま使えば、背もたれのあるカウチのような使い方も可能だ。一方、サードシートを左右に跳ね上げ収納すれば、車両後部を最長1700mmのラゲッジスペースとして活用することもできる。そして、これら使い方や携行する荷物に応じたアレンジを可能とする点も、セレナをベース車とするメリットのひとつだといえよう。

さらに、このモデルでは、100Ahサブバッテリー、CTEK（シーテック）走行充電システム、1500Wインバーターなどを標準装備。オプションの200W薄型ソーラーパネルと組み合わせることで、エンジン停止中でも、さまざまな家電製品を使うことが可能だ。



床下に収納された電動ユニット（筆者撮影）

しかも、これら電装類ユニットは、室内最後部の床下にインストールしており、ミニバンとしての使い勝手をスポイルしないことも魅力だ。ほかにも、室内のキャビネットには、AC100Vコンセント、シガーソケット、USB電源なども装備。スマートフォンやタブレットなど、電気製品を室内で使う際などに便利だ。

セレナをベース車とした理由

ラクネルステイ・スイートは、セレナのガソリン車をベースとしていることも大きな特徴だ。たとえば、今回の展示車は、ガソリン車2WD、ベースグレードの「X」がベースとなる。対応車種は、ほかにも「X」グレードの4WDや、中級グレード「XV」の2WDや4WDもあるが、いずれもガソリン車のみを設定。ハイブリッド機構を採用した「e-POWER」車は非対応となっている（ガソリン車の最上級グレード「ハイウェイスターV」は要相談）。

理由は、冒頭で述べたように、ベース車両を安いガソリン車のみとするぶん、車中泊仕様にしたときの価格を抑えられることだ。なお、ラクネルステイ・スイートの車両本体価格（税込み）は391万9200円〜445万4900円。とくに、今回の展示車と同じガソリン車のベースグレード「X」の2WDなら、車両本体価格で税込み391万9200円だから、300万円台後半で入手することが可能だ。

しかも、これも先に述べたとおり、乗用ミニバンだから、商用のバンやワゴン以上に、先進運転支援システムなども充実している。とくにセレナでは、日産独自の「プロパイロット」を搭載することも注目点。高速道路などで先行車との車間距離を保ちながら自動で追従したり、車線中央を走行するようハンドルなどの操作をアシストするといった機能を持つ。



AC100Vコンセントやシガーソケット、USB電源などを備えたキャビネット（筆者撮影）

同じセレナのe-POWER（ハイブリッド）車のように、高速道路など一定条件下でハンズオフ（手放し）運転も可能な「プロパイロット2.0」こそ装備していないが、普通のプロパイロットでも安全面や機能性は十分。高速道路の単調な渋滞走行と長時間の巡航走行で、ドライバーの負担をかなり軽減してくれるといえるだろう。

メティオによれば、こうしたベース車の先進機能は、近年、多くのキャンピングカー・ユーザーが求めているものだという。たとえば、メティオのラクネル・シリーズのなかでも、アトレーをベースにしたモデルは、ダイハツの予防安全機能「スマートアシスト」を搭載することで、人気が高いという。とくに、日産のプロパイロットに近いACC機能も、渋滞時にも対応した全車速追従機能付きであることが大きいようだ。アトレーは、軽商用バンのなかでも、こうした先進運転支援システムがより充実。メティオの担当者いわく、「車中泊仕様車でもユーザーがベース車に選ぶことが多い」モデルのひとつだという。

そして同社では、そうしたニーズをうまく捉えるために、乗用ミニバンでも先進運転支援システムに定評のあるセレナを選択。しかも、これも前述のとおり、ガソリン車をベースとすることで、価格帯を可能な限り低く抑えているという。

充実装備と快適性のバランス

ちなみにセレナには、先進機能のほかにも、スライドドアを自動開閉する「スライドドアオートクロージャー」も備える。また、スマートキーを携帯していれば、クルマの下に⾜先をスッと⼊れてサッと引くだけでドアが自動開閉する「ハンズフリーオートスライドドア」も搭載する（Xグレードは助手席側にオプション、XVグレードは両側に標準装備）。小さな子供を抱いていたり、両手に荷物を抱えていたりするときなどでも、スライドドアを自動開閉できる機能だ。当然ながら、ラクネルステイ・スイートでも、これら機能を使うことが可能。つまり、このモデルは、車中泊だけでなく、旅先への移動や普段使いにも便利な多くの機能を使えることも大きな特徴だといえる。



キッチンや常設ベッドなど豪華で快適な専用設備こそないが、街中からアウトドアまで、シーンを選ばないオールマイティさが魅力。従来の本格キャンピングカーと一線を画すこうした特性に対し、市場が今後どう反応するのかが興味深い。

（平塚 直樹 ： ライター＆エディター）