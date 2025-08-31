長野県須坂市に、県内最大級の複合商業施設「イオンモール須坂」が、2025年10月3日（金）にグランドオープンします。長野県初出店となる57店舗、北信初出店の45店舗を含む約170の専門店が集結。豊かな自然と融合したオープンガーデンやIMAXレーザーシアター、子どもたちが夢中になれる大型キッズエリアなど、大人から子どもまで一日中楽しめる見どころが満載です。この記事では、地域との連携も意識した、買い物だけでは無く様々な魅力を持つ「イオンモール須坂」の全貌を詳しくご紹介します。

「イオンモール須坂」はどこにオープンするの？



「イオンモール須坂」がオープンするのは、長野県須坂市。長野市街地から車で約20分の場所です。最寄り駅の長野電鉄長野線「村山駅」からは車で約5分、同路線の「須坂駅」からは車で約10分の立地。上信越自動車道「須坂長野東インターチェンジ」から至近の、車でアクセスしやすいエリアにあります。

臥竜公園の桜（画像：一般社団法人信州須坂観光協会）

イオンモール須坂から車で約20分の場所にある「臥竜公園」は、全国の「日本さくら名所100選」に選定され、竜ヶ池周辺を中心に全部で600本の桜が花開く名所です。

須坂市動物園のカピバラ（画像：一般社団法人信州須坂観光協会）

公園内にはカピバラやフンボルトペンギン、アカカンガルー、ワオキツネザルなど約50種の動物がいる「須坂市動物園」や遊具のある広場も整備されています。

蔵の町並み（画像：一般社団法人信州須坂観光協会）

また、須坂エリアは江戸時代、須坂藩主・堀氏の藩庁が置かれた陣屋町として栄え、明治から昭和初期にかけては近代製糸業によって繁栄しました。須坂駅近くには蔵の町並みが残り、国の登録有形文化財「旧越家住宅」や木造の洋風建築「旧上高井郡役所」、博物館や美術館もあります。「須坂市重要伝統的建造物群保存地区」に選定された古き良き面影を残す町の散策を楽しめます。

緑地「SUZAKA ノ庭縁テイエン」やキッズエリアが充実

4つのゾーンからなる「SUZAKAノ庭縁」

「イオンモール須坂」の大きな見どころのひとつが、約4,500平方メートルもの広さを誇るオープンガーデン「SUZAKA ノ庭縁テイエン」。メインガーデンの一角には、地元高校とコラボした約450平方メートルの「地域連携の庭」を設置。子どもの遊び場やイベント広場、桜を植樹した芝生広場も設けました。ドッグシャワーやドッグトイレを設け、ペットとも滞在できる空間に。買い物の合間にホッと一息つける空間となっています。

3階キッズエリア「もくいくひろば」「あそびノ場」「北信テラス」

３階には、長野県産材を活用した「もくいくひろば」（対象年齢３歳〜６歳）や、小さな子どもも遊べる「あそびノ場」（対象年齢０歳〜２歳）、北信五岳を望めるオープンエリア「北信テラス」、ファミリーカフェも設けました。買い物や食事だけではなく、子供を遊ばせたり、家族でくつろいだりすることができそうです。

イオンスタイル須坂をはじめ166店舗が出店



「イオンモール須坂」は地上4階建て。1〜3階に入る「イオンスタイル須坂」を核店舗として166店が出店します。うち、長野県初店舗が57店、北信初店舗が45店、長野県に本社を置く地元企業が32店となっています。

1階



1階の見どころは、20店舗が並ぶ食物販ゾーン「SUZAKA蔵」。「根元 八幡屋礒五郎」「久世福商店」といった地元企業によるショップが並び、地元の名産品を取り扱う「須坂市ブース（仮）」も入店予定。全国区ながら北信エリアでは初出店の「カルディコーヒーファーム」「フロプレステージュ」などもオープンします。

2階



2階のレストラン街には、全国初出店のドーナツテイクアウト店「Trineeds Donut」や北信初出店の「一風堂」をはじめとする14店舗がオープン。「ユニクロ」「無印良品」といったおなじみのブランドの大型店も入ります。

3階



3階のフードコート「FOOD FOREST」には地元企業の「そば処小木曽製粉所」「からあげセンター」など13店舗が出店。約1,100席を擁する大空間には、北信の雄大な山々を臨むテラス席も備えています。また、全天候型アミューズメント施設「ASOBLE」が長野県初出店。「ふわふわドーム」など子どもに人気の次世代型遊具があれば、世界最大級の超大型クレーンゲームや、ティーン女性をターゲットとしたプライズ＆プリクラゾーンなどもあり、幅広い世代で遊べるスペースです。

4階

4階は、甲信地方(長野県・山梨県)初のIMAXシアターを備えた、全9スクリーンからなる「イオンシネマ須坂」が中心。全スクリーンにレーザープロジェクターを導入しているため、迫力ある映像を満喫できます。

近未来の買い物体験レジゴー・近未来カートを導入

核店舗「イオンスタイル須坂」では、地域最大級の食品売り場をはじめ、衣料品や生活雑貨、ベビー・キッズ用品まで幅広く揃います。

食品売り場では、北信エリアでは初となる「レジゴー」を展開。商品をスキャンしながら買い回り、レジで会計を済ませるだけ。重量検知式の近未来カートを全国で初めて導入しているため、買い物の利便性がさらにアップします。

（6月5日発表店舗：166店） 買い物・グルメ・自然体験・エンタメ・地域連携と、多彩な魅力が詰め込まれた「イオンモール須坂」。グランドオープン後は、長野県内外からの注目を集める新たなランドマークとなりそうです。

（画像：信州須坂観光協会、イオンモール・イオンリテール・イオン）

（旅行や観光の情報や、ニュースをお届け！ 鉄道チャンネル ）