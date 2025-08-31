TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢³ÆÃÏ¤ÇÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏÊýµÄ²ñ¤ÎÄ£¼Ë¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂç»È´Û¤âºßÎ±Ë®¿Í¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¹â³Û¤Ê½»Âð¼êÅö¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼óÅÔ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç25Æü¤«¤é¹³µÄ³èÆ°¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢¼£°ÂÉôÂâ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë»ÔÌ±¤¬¤Ò¤«¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Ç¥â¤Ï°ìµ¤¤Ë³ÈÂç¡£³ÆÃÏ¤Ç¥Ç¥âÂâ¤¬Ë½ÅÌ²½¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìÉô¥¹¥é¥¦¥§¥·Åç¤Ç¤Ï29Æü¡¢ÃÏÊýµÄ²ñ¤ÎÄ£¼Ë¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¡¢¿¦°÷¤é4¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ï¡¢·Ù»¡»ÜÀß¤Ø¤Î½±·â¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¤Ø¤ÎÂ»²õ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¹ñ±ÄÄÌ¿®¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï¥Ç¥â¤Î³ÈÂç¤ò¼õ¤±¡¢¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤¬31Æü¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñË¬Ìä¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£