¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þÈ¾¡Ë¤Ë20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£ÍµÈ¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢U»ú¹©»ö¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡ÖÍµÈ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¼«Ç§¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÊüÁ÷ºî²È¹âÅÄÊ¸É×»á¡Ê77¡Ë¤¬ÍµÈ¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¡¡¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡×¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤Î¤ä¤Ä¤Ï¤¢¤ì¤À¤Ê¡¢U»ú¹©»ö¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤À¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖU»ú¹©»ö¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¹âÅÄ»á¤«¤é¡Öº£¡¢°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤À¤í¡£Íê¤ê¤¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡£¥Þ¥Ä¥³¤È2¿Í¤Ç¤º¤Ã¡¼¤ÈU»ú¹©»ö¡Ê¤ÎVTR¤ò¡Ë¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤¤¤Ä¤é¤ò¹Ô¤«¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÇú¾Ð¤·¤¿¡£
U»ú¹©»ö¤ÏÆÊÌÚ¸©Î©ÂçÅÄ¸¶¹â¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢Ê¡ÅÄ·°¡Ê47¡Ë¤ÈÁý»ÒÂîÏº¡Ê47¡Ë¤Ç2000Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£08Ç¯¤Î¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡£
º£ÊüÁ÷¤Ë¤Ï¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÈî¸å¹î¹¤È»ûÌç¥¸¥â¥ó¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¹âÅÄÊ¸É×»á¤Ï·î¡¦¶âÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡£¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤È°ë»³¤µ¤ä¤«¤Ï¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡£