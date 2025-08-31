´äËÜ¾È¡¢ÇòÀÐËã°á¡¡Â³ÊÔ¤Ç±óµ÷Î¥Îø°¦¡¡¥Æ¥ìÄ«10·î´ü¡ÖÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡¡season2¡×
¡¡Snow¡¡Man¤Î´äËÜ¾È¡Ê32¡Ë¤¬10·î´ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡¡season2¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯1·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¡£Á°ºî¤Ç¤ÏÉð¹ü¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤¬¡¢ÇòÀÐËã°á¡Ê33¡Ë±é¤¸¤ë·Ù¸îÂÐ¾Ý¤ÎÊÛ¸î»Î¤È¼¡Âè¤Ë°ú¤«¤ì¹ç¤¤¡¢Î¾»×¤¤¤Ë¡£ÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ»¦¤·¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤âÈ½ÌÀ¤·¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°ÅÓÂ¿Æñ¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤È¤Î±óµ÷Î¥Îø°¦¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò¿ô¡¹¤Î»îÎý¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡Á°ºî¤«¤éÌó1Ç¯È¾¡£¡Ö»Å»ö¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù¸î¤ÎÊý¡¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë¶á¤¯¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¡£Æ°¤¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌòºî¤ê¤ÏËüÁ´¡£·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÆùÂÎÇÉ¤Ç¡¢Á°ºî¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡ÖÁ°ºî°Ê¾å¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬¼ê¤Ë´À°®¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ì¥¥ì¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£ºî¤â½Ð±é¤¹¤ëÇòÀÐ¤Ï¡ÖÎø°¦ÌÏÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢»ä¼«¿È¤â³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£