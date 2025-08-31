女優の沢口靖子（60）が初めてフジテレビ月9ドラマに主演する。10月期の「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜後9・00）。人気シリーズの第5弾で、沢口は情報犯罪を解決する刑事役。フジの連ドラに出演するのは1990年に主演した「お江戸捕物日記 照姫七変化」以来35年ぶりで「新たな出会いを楽しんで新しい自分を発信していけたら」と気合十分だ。

2010年に始まった「絶対零度」シリーズの最新作。1、2期は上戸彩（39）、3、4期は沢村一樹（58）が主演を務めた。今回は特殊詐欺やサイバーテロなど巧妙化する犯罪を解決するための「情報犯罪特命対策室」の奮闘を描く物語となる。

沢口といえば99年にスタートしたテレビ朝日「科捜研の女」が昨年シーズン24を迎え、最多シリーズ記録を更新中。法医研究員として、研究室にこもりながら科学捜査で事件を解決する姿が広く親しまれている。だが、今作では聞き込みが調査スタイル。地域住民に溶け込みながら事件解決の糸口を探す姿が描かれる。「どんな人にも親身になって寄り添ってくれる。こんな人が近くにいてくれたら安心だなと思ってもらえるような刑事です」と役柄を解説した。

撮影は今月中旬にスタート。「科捜研の女」でおなじみのボブヘアからイメージを一新、髪を最大6センチカットして役に臨んだ。「刑事としてあまりお手入れに時間がかからず、出かける支度も素早くできるショートがいいかなと思いました。作品のためにここまで髪を短くしたのは久々ですね」と自身にとっても新鮮な様子。「ドラマを通して情報犯罪の恐ろしさをお届けできたらいいな」と作品をアピールした。フジ関係者も「今後も長く放送されるシリーズを目指したい」と、早くも続編を視野に入れている。 （吉澤 塁）