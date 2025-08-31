¡ÚÅÔ»ÔÂÐ¹³¡ÛºòÇ¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬½éÀïÇÔÂà¡¡Æ£¸¶¹ÒÊ¿´ÆÆÄ¡ÖËÍ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡þÂè96²óÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¡¡1²óÀï¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö3¡½5JRÅìÆüËÜÅìËÌ¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï²÷¾¡¥à¡¼¥É¤¬½ªÈ×¤Ë°ÅÅ¾¤·¤¿¡£¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯¤ÎÁýµïæÆÂÀ¤¬3¡½0¤Î8²ó¤Ë1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¹ßÈÄ¡£±äÄ¹10²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¤Î²ÅÍÛ½¡°ìÏº¤¬·è¾¡ÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½éÀïÇÔÂà¡£Æ£¸¶¹ÒÊ¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö8²ó¤Î·ÑÅê¤ÏËÜÅö¤ËºÇÁ±ºö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÍ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²ÅÍÛ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀã¿«¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£