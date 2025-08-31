Âô¸ýÌ÷»Ò¡¢¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥êー¥º¿·¾Ï¤Ç¥Õ¥¸·î9½é¼ç±é¡¡¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ～¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº～¡Ù¤¬¡¢10·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬»×¤ï¤ºÎÞ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤Ï¡©¡¡¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥·ー¥º¥ó5¡£¥·ー¥º¥ó1¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥³ー¥ë¥É¡¦¥±ー¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÈÌ¤²ò·è»ö·ï¡É¤ò¡¢¥·ー¥º¥ó2¡Ê2011Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡ÈÀøÆþÁÜºº¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½÷À·º»ö¡¦ºùÌÚÀô¡Ê¾å¸ÍºÌ¡Ë¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¡¢¥·ー¥º¥ó3¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¦¥·ー¥º¥ó4¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸µ¸ø°Â¤Î¥¨¥êー¥È·º»ö¡¦°æÂôÈÏ¿Í¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¤ÎÈÈºá¤òÍ½Â¬¤·¤ÆÁÜºº¤¹¤ë¡É¡ÖÌ¤Á³ÈÈºáÁÜººÈÉ¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥ß¥Ï¥ó¡Ë¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥êー¥ºÃÂÀ¸¤«¤é15Ç¯¡£¥·ー¥º¥ó5¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§DICT¡ã¥Ç¥£¥¯¥È¡ä¡Ë¡£¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóµ»½Ñ¤ò°ÍÑ¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¶¼¤«¤¹¡Ö¾ðÊóÈÈºá¡×¤ÎÈÈ¿Í¤¿¤Á¤òÄÉ¤¦ÁÜººµ¡´Ø¤Ç¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¡×¤ä¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥Æ¥í¡×¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤ÊÀ¸³è¤«¤é¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈÈºá¤Þ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¾ðÊóÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡¡DICT¡Ê¥Ç¥£¥¯¥È¡Ë¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¾ðÊóµ»½Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö¾ðÊóÈÈºá¡×¡£ÆÃ¼ìº¾µ½ÈÈºá¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡ÖÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¡Ê¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¡×¤Ï¡¢¼Â¹ÔÌò¤È»Ø¼¨Ìò¤¬Ê¬Î¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼ç¤Ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Èï³²¼ÔÂð¤Ë¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡È¼õ¤±»Ò¡É¤ä¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¹âÎð¼Ô¤ò¥À¥Þ¤¹Ìò³ä¤Î¡È¤«¤±»Ò¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Ìò³ä¤òÃ´¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚ¤ÈÎ¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊ¸²½¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î´«Í¶¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤¬ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý²ÃÃæ¡£¤·¤«¤·¡¢ÈëÆ¿À¤¬¹â¤¤ÄÌ¿®¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ÎÈÈºá¤Î¤¿¤á¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏËöÃ¼¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤Î»Ø¼¨·ÏÅý¤¬Â¸ºß¡£¿¿ÈÈ¿Í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢²¿½Å¤Ë¤âÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿ÁÈ¿¥¤Î°Ç¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄË½¤¤¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬¡¢»ö·ï¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ò·è¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡£DICT¡Ê¥Ç¥£¥¯¥È¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡Ö¾ðÊóÈÈºá¡×¤Î°Ç¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤¬¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¯¡¢¹ñ²ÈÂ¸Ë´¤ò¶¼¤«¤¹´íµ¡¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡¡Âô¸ý¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡Ê°Ê²¼¡§DICT¡ã¥Ç¥£¥¯¥È¡ä¡Ë¤ÇÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤ë·º»ö¡¦ÆóµÜÆàÈþ¡£·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê½ê³í¤Ç¶ÐÌ³¡£40ºÐ¤Ç·º»ö¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢À¸³è°ÂÁ´²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î¾¯Ç¯ÈÈºá¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆóµÜ¤ÎÁÜºº¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢À¸³è°ÂÁ´²Ý¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¡£»ö·ï¸½¾ì¼þÊÕ¤Î¿Í¡¹¤Ø¤ÎÊ¹¤¹þ¤ßÄ´ºº¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÃÏ°è½»Ì±¤È°æ¸ÍÃ¼²ñµÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¡¢ËÜÅö¤ËÁÜºº¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¿Ç°¤òÊú¤¯¼Ô¤â¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¤³¤ÎDICT¡Ê¥Ç¥£¥¯¥È¡Ë¤ÏÁíÍý¤ÈÆâ³Õ´±Ë¼ÉûÄ¹´±Ä¾³í¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£Æâ¤Î³Æ²Ý¤è¤ê½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¨¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤ëÁÈ¿¥¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤ÎÆóµÜ¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡£µ²±ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢¿Í´Ö´Ñ»¡¤ä¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤²ñÏÃ¤«¤é¾ðÊó¤ò½¦¤¦¤Î¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤¬¡¢À¸³è°ÂÁ´²Ý¤Ë¤¤¤¿ÆóµÜ¤Î·ÐÎò¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤ÊÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤â¡È¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦¡É¤³¤È¤ò¿®¾ò¤È¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Îº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¿ÆóµÜ¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊóÈÈºá¡×¤È¤¤¤¦¡È´é¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Å¨¡É¤Ë¡¢¤¤¤«¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡Âô¸ý¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤ª¤è¤Ó¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤ª¹¾¸ÍÊáÊªÆüµ ¾ÈÉ±¼·ÊÑ²½¡Ù¡Ê1990Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë35Ç¯¤Ö¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ÝÎò41Ç¯¤Ç½é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥ÞÏÈ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âô¸ý¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê1999Ç¯～¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎË¡°å¸¦µæ°÷¡¦ºç¥Þ¥ê¥³¤ò±é¤¸¡¢2024Ç¯¤ËÊüÁ÷25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤Ï¡¢¸½¹Ô¤ÎÆüËÜ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÂ¿¥·¥êー¥ºµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¡£¤½¤ó¤ÊÂô¸ý¤Ï¡¢¡Ø¸¡»ö¡¦²âÍ¼»Ò¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê2011Ç¯～2014Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âô¸ý¤¬±é¤¸¤ëÆóµÜÆàÈþ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½é¸ø³«¡£Âô¸ý¤Ïº£ºî¤Î¤¿¤á¤ËÈ±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤Ë¡£Âô¸ý¤ÏËÜºî¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÌò¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ±·¿¤ò¡È¥Þ¥Ã¥·¥å¥·¥çー¥ÈÉ÷¡É¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£·º»ö¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤ª¼êÆþ¤ì¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢½Ð¤«¤±¤ë»ÙÅÙ¤âÁÇÁá¤¯¤Ç¤¤ë¥·¥çー¥È¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°ìÈÖÄ¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç6¥»¥ó¥Á¤Û¤É¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÈ±¤òÃ»¤¯¤·¤¿¤Î¤Ïµ×¡¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âô¸ýÌ÷»Ò¡ÊÆóµÜÆàÈþÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦º£ºî¤Î¼ç±é¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¡È¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Î¿·¥·¥êー¥º¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¡È¤½¤Î¼ç±é¤ò»ä¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡É¤È¤¤¤¦¥À¥Ö¥ë¤Î¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÈô¤Ó¹þ¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌò¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À°õ¾Ý¾ðÊóÈÈºá¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦È¯Ã¼¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¬¤ª¾®¸¯¤¤¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢°ìÅÙÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È²ÈÂ²¤ò¿Í¼Á¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤ÆÁÈ¿¥¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¿¼¤¤¾Â¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¾ðÊóÈÈºá¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦35Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¡¢·î9ÏÈ½é½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ35Ç¯¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë·Ð¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó½Ð±é¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¶É¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¡¢¤ª»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤¹¤ëÊý¡¹¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¿´¤¬¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÆàÈþ¤Ï½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤Ç¤â¤¹¤°¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é°Â¿´¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·º»ö¤Ç¤¹¡£¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î½Ö»þ¤Î´Ñ»¡ÎÏ¤äµ²±ÎÏ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÁÜºº¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£À¸³è°ÂÁ´²Ý¤ËÄ¹¤¯¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¢¤²¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¼«Á³¤È¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¿Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌò¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ±·¿¤ò¡È¥Þ¥Ã¥·¥å¥·¥çー¥ÈÉ÷¡É¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£·º»ö¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤ª¼êÆþ¤ì¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢½Ð¤«¤±¤ë»ÙÅÙ¤âÁÇÁá¤¯¤Ç¤¤ë¥·¥çー¥È¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¡¡¢°ìÈÖÄ¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç6¥»¥ó¥Á¤Û¤É¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÈ±¤òÃ»¤¯¤·¤¿¤Î¤Ïµ×¡¹¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¿·¥·¥êー¥º¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿ÈÈ¿Í¤ÎÀµÂÎ¤¬¸«¤¨¤º¡¢¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¡È¾ðÊóÈÈºá¡É¤Ë¸ÄÀË¤«¤Ê¿·¥á¥ó¥Ðー¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡ª¡¡¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë