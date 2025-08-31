¡ÚÅÔ»ÔÂÐ¹³¡ÛÆüËÜÀ¸Ì¿¤¬º£Âç²ñºÇÄ¹4»þ´Ö4Ê¬¤Î12²ó»àÆ®¤òÀ©¤¹
¡¡¡þÂè96²óÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¡¡1²óÀï¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿6¡½5À¾Ç»±¿Í¢¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ïº£Âç²ñºÇÄ¹4»þ´Ö4Ê¬¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¡¢19Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Î½éÀïÆÍÇË¡£21Ç¯¥ª¥Õ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿³áÅÄÌÐÀ¸´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤â¡ÊÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ï¡Ë½é¾¡Íø¤À¤±¤É¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤»î¹ç¡×¤ÈÂç¤¤¯Â©¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±äÄ¹10²ó¤«¤é¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤é¤ì¤Æ12²ó¤ËÆÍÆþ¡£¥¹¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òµó¤²¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤è¤¦¤ä¤¯¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢5¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²È´¤¤¤¿3Ç¯ÌÜ¤ÎºØÆ£ÎéÆó¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£°ìÈ¯¾¡Éé¤ÎÃæ¤Ç¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§À¾Ç»±¿Í¢¡¦º´Çì¾°¼£´ÆÆÄ¡Ê2Ç¯Ï¢Â³4¶¯¤Ê¤é¤º¡Ë±äÄ¹¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡£¸þ¤³¤¦¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£