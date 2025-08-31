Snow Man ´äËÜ¾È¡ßÇòÀÐËã°á¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡ÙÂ³ÊÔÊüÁ÷¤Ø¡¡10·î¤è¤ê¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç
¡¡Snow Man¤Î´äËÜ¾È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç10·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡ÙÃ¤Ç·½õ¤ÈÎ¤²Æ¤Î¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿ºÇ½ª²ó¡¡´äËÜ¾È¤ÎÇØÃæ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È
¡¡2024Ç¯1·î´ü¤Ë¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥ÇーÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡Ù¤Ï¡¢¡ØÎø¤Ï¤Ä¤Å¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÃå¾þ¤ëÎø¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó―8»þ23Ê¬¡¢ÌÀÆü¡¡·¯¤È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¶â»Ò¤¢¤ê¤µ¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¹Í»¡·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£´äËÜ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¤ÈÇòÀÐËã°á±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦´ßÂ¼Î¤²Æ¤È¤ÎÎø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ö·ï¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦¹Í»¡¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Á´ÏÃÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï2.1¡ó¡Ê¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¡Ë¤È¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥ÇーÏÈ¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¡¢¤Þ¤¿½é²óÇÛ¿®¿ô¤Ï1½µ´Ö¤ÇÌó147Ëü²ó¤È¤¤¤¦ÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò¥Þー¥¯¡£¤µ¤é¤ËÁ´ÏÃÊ¿¶ÑÇÛ¿®¿ô¤Ï100Ëü²óÆÍÇË¤È¤¤¤¦¥ª¥·¥É¥é»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥ª¥·¥É¥éÏÈ¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡Ù¤¬¡¢¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÉü³è¤¹¤ë¡£
¡¡Á°ºî¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦´ßÂ¼Î¤²Æ¡ÊÇòÀÐËã°á¡Ë¤ò24»þ´Ö·Ù¸î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Éã¿Æ»¦¤·¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿Ìµ¹ü¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥É¡¦ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¾È¡Ë¡£½êÂ°¤¹¤ë¾¯¿ôÀº±Ô¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥É²ñ¼Ò¡ÖRACCO·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÅö½é¤ÏÈ¿ÌÜ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î¤²Æ¤È¤â¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¦Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë»ö·ï¤Î¿¿ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ë¡£¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤ÎÃæ¤ÇÎ¤²Æ¤ÈÎ¾ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤â¶¯¸Ç¤Ë¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥É¤È¤·¤Æ¤Ò¤È²ó¤ê¿Ê²½¤·¤¿Ã¤Ç·½õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢Îø¤Ë·Ù¸î¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë»îÎý¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ã¤Ç·½õ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖRACCO·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¡×¤Ï¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¥³¡¦¥¢¥é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤È¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥é¥Ã¥³¥¢¥é·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¡×¤È¤·¤Æ¿·ÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Áー¥à¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Â·¤ï¤Ê¤¤Ãæ¡¢Ã¤Ç·½õ¤Ï°ì½ï¤ËÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤È»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¥Áー¥àÏ¢·È¤¬É¬¿Ü¤ÎÇ¤Ì³¿ë¹Ô¤ÏÁ°ÅÓÂ¿Æñ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤ë°ì·ï¤Î·Ù¸î°Æ·ï¤¬¡¢¡ÖÇ¤Ì³¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¶òÄ¾¤ËÂÐ¾Ý¼Ô¤Î·Ù¸î¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿Ã¤Ç·½õ¤Î¿®Ç°¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê»ö·ï¤Ø¤È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¤Ì³¿ë¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Áー¥à¤Î·ëÂ«¤¬ÉÔ²Ä·ç¤ÊÃæ¡¢¤É¤³¤«¤é¤«¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¤âÉâ¾å¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¿®Íê´Ø·¸¤âÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¡Ä¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¬¤»¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤È»×¤Ã¤¿Ã¤Ç·½õ¤ÈÎ¤²Æ¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÎ¤²Æ¤ÏÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¸ß¤¤¤Ë¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯Ãæ¡¢±óµ÷Î¥¤È8»þ´Ö¤È¤¤¤¦»þº¹¤¬2¿Í¤ÎÎø¤Î¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤à¤³¤È¤Ë¡£¿·¤¿¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ëÆñ»ö·ï¡¢¤½¤·¤Æ¤Ò¤È¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Îø¡£¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÃ¤Ç·½õ¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¼ç±é¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤ÀÁ°ºî¤«¤éÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡Ù¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢´äËÜ¤Ï¡Öseason2¤ò·Þ¤¨¤ÆËÍ¤â¤è¤êµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÁá¤¯¤â¤ä¤ëµ¤¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÆùÂÎÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë´äËÜ¤Ï¡¢Á°ºî¤ÇÈäÏª¤·¤¿°µ´¬¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖÁ°ºî°Ê¾å¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬¼ê¤Ë´À°®¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ò¼é¤ë¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ø¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½À®Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°ºî¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ù¸î¤â»£±Æ¤â³§¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÇòÀÐ¤Ï¡¢¡Ö¡Øseason2¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤Þ¤¿Î¤²Æ¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁ°ºî¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢season2¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢¤É¤³¤«¤·¤é¤Ç»ä¤â¤Ò¤È½³¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù ÊüÁ÷·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿season1¤¬¡¢TVer¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½ç¼¡Á´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú´äËÜ¾È¡ÊËÌÂôÃ¤Ç·½õÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡üseason2¤ÎÊüÁ÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤½ã¿è¤Ë¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¤Þ¤¿Ã¤Ç·½õ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÇòÀÐ¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«Â³ÊÔ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¿È±¤òÀÚ¤ë¤Î¤«¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·ー¥º¥ó1¤«¤é2¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÈ±¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÀÚ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡©¡×¤È²¿²ó¤«Ê¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üº£ºî¤Ç¥Á¥§¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ä¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤³¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Á°ºî°Ê¾å¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬¼ê¤Ë´À°®¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£season2¤ò·Þ¤¨¤ÆËÍ¤â¤è¤êµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Ç¤ÏËÍ°Ê³°¤Î·Ù¸î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀ³Ê¤ä¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÎø°¦ÌÏÍÍ¤â¡Ê!?¡Ë¤è¤ê¿¼¤¯ÉÁ¤«¤ì¤ë¤ÈÉ÷¤Î±½¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Êª¸ì¤òËÍ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥·ー¥º¥ó1¤«¤éÌó1Ç¯È¾¤¬·Ð¤Ä¤¬¡¢º£²ó¤ÎÌòºî¤ê¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Å»ö¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë·Ù¸î¤ÎÊý¡¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÈÏ°Ï¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤«¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤¢¤Î¿Í¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤Ê¡×¤È¤«¤½¤ÎÆ°¤¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·Ù¸î¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·Ù¸î¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¤³¤³¤Þ¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤³¤ÎÈÏ°Ï¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤«¤è¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤À¤±ÊÑ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃæ¤Ç¤âËÍ¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤â¤·¼«¿È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤È»þº¹¤¢¤ê±óµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«ËÍ¤Ï¼ä¤·¤¬¤ê¤ä¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Îø°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§Ã£¤¬³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÌëÃæ¤À¤Ã¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ÆÏ¢Íí¤¹¤ëÁ°¤Ë¸½ÃÏ¤Î»þ´Ö¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£»þº¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤æ¤¨¤Ë±óÎ¸¤·¤¿¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Îø°¦¤À¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡Ä¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È²¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡ª
¡ü¥Áー¥à¥ïー¥¯¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤É¤ó¤Ê¥Áー¥à¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢Àµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈËÍ¤Ï¡Ö²¶¤¬¡¢²¶¤¬¡×¤È¤¤¤¦¥êー¥Àー¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³§¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È»×¤¦Êý¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï·Ù¸î¥Áー¥à¤â¥°¥ëー¥×¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£season2¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê·Ù¸î¥Áー¥à¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬Â·¤ï¤Ê¤¯¤ÆÃ¤Ç·½õ¤¬Çº¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ðー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê»É·ã¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ü¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»£±Æ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ßÃ¯¤«¤ò¼é¤ë¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½À®Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°ºî¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ù¸î¤â»£±Æ¤â³§¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤¢¤È¤Ï¡¢²ø²æ¤È»Ä½ë¤ÈÆü¾Æ¤±¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤ÏÅß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤À½ë¤¤Ãæ¤Ç»£±Æ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¤·¡¢º£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆü¾Æ¤±¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾åÆü¾Æ¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÇòÀÐËã°á¡Ê´ßÂ¼Î¤²ÆÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡üseason2¤ÎÊüÁ÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¡Öseason2¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤Þ¤¿Î¤²Æ¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡üº£ºî¤Ç¥Á¥§¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ä¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤³¤ÈÁ°ºî¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢season2¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢¤É¤³¤«¤·¤é¤Ç»ä¤â¤Ò¤È½³¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤óÃ¤Ç·½õ¤µ¤ó¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Î¤²Æ¤À¤Ã¤¿¤é¶¯¤¤°ìÌÌ¤â½Ð¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ü¥·ー¥º¥ó1¤«¤éÌó1Ç¯È¾¤¬·Ð¤Ä¤¬¡¢º£²ó¤ÎÌòºî¤ê¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¤²Æ¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Ý¥í¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¤Î½÷À¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥·ー¥º¥ó1¤Ç¸«¤»¤¿¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î¤²Æ¤ÎÎÉ¤µ¤Ïseason2¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°ìÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÎ¤²Æ¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¤Ç·½õ¤µ¤ó¤È¤ÏÅÅÏÃ¤òÄÌ¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÅÏÃ±Û¤·¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤ï¤ë»×¤¤¤ä´¶¾ð¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÁ°²óÆ±ÍÍ¤Ë´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤â¤·¼«¿È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤È»þº¹¤¢¤ê±óµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«Ï¢Íí¤Ï·ë¹½¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÊÖ¿®¤¬¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢°Õ³°¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¸Â¸³ÎÇ§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Öº£Æü¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤é¤¹¤°¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Áー¥à¥ïー¥¯¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¥°¥ëー¥×³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤êÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤éÏÃ¤·¤«¤±¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ù¸î¥Áー¥à¤âå«¤äÃÄ·ëÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¦¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê·Ù¸î¥Áー¥à¤Ï¿Í¿ô¤âÁý¤¨¤ëÊ¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤è¤êÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡ü¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»£±Æ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡¢Îø°¦ÌÏÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢»ä¼«¿È¤â³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÀÅÄ¥¨¥ß¥¤°¡´õ»Ò¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¹Í»¡·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤¤¤¦À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê´ë²è¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ÖÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡×¤¬¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥ÞÏÈ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤Î´äËÜ¾È¤µ¤ó¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È±¿Æ°¿À·Ð¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢·Ù¸î¥Áー¥à¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤â¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤Î¶â»Ò¤¢¤ê¤µ¤µ¤ó¤âºÆ¤Ó¤³¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÉÁ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ªÇ¤Ì³¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Ã¤Ç·½õ¤ÎÁÛ¤¤¤È¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤¤±¤ì¤ÉÂç¿Í¤ÊÎáÏÂ¤é¤·¤¤ÎøÌÏÍÍ¤ò¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥·ー¥º¥ó1¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢season2¤«¤é¤´Í÷²¼¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë