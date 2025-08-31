「動きがFW、ボレーうますぎる」「歴史的瞬間」超名門加入の日本代表DF、ストライカー顔負けの鮮烈初ゴールに驚嘆の声！「なぜそこに」「得点力すごい」
現地時間８月30日に開催されたエールディビジの第４節で、板倉滉が加入したオランダの超名門アヤックスがフォレンダムと敵地で対戦。１−１のドローに終わった。
この試合で同点ゴールを奪ったのが、２試合ぶりに怪我から復帰し、CBで先発した板倉だった。
不運な形で16分の失点に絡んでしまった日本代表DFは61分、CKから味方がニアでフリックしたところに反応。ファーサイドに走り込んでボレーで合わせ、ネットを揺らしてみせた。
ストライカー顔負けの鮮やかなシュートに、ファンからは次のような声が上がった。
「板倉の得点力すごいよな」
「ナイスゴールや」
「なぜそこに板倉」
「オランダの名門で歴史的瞬間やん！この一撃、めっちゃカッコよすぎない？」
「凄すぎる！」
「スタメンで出るだけでなく、ゴールも決めるとは！！」
「板倉の動きがFWのそれなんよ ボレーもうますぎるし」
「コーナーの時の板倉のポジショニング今日めっちゃ良かった！」
「動き出しがストライカーすぎる！」
怪我の状態が懸念されたが、日本代表のアメリカ遠征にも弾みをつける一撃となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】板倉滉が鮮やかなボレーで移籍後初ゴール！
