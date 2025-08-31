「３分の２以上が欧州組か！」「日本の成長を証明」森保ジャパンの米国遠征メンバーに、対戦するメキシコのメディアも驚愕「最も注目すべき選手は…」
日本代表は９月６日にオークランドでメキシコ代表と、同９日にコロンバスでアメリカ代表と親善試合を戦う。
そのアメリカ遠征に挑むメンバーが８月28日に決定。長期離脱中の冨安健洋と伊藤洋輝に加え、守田英正、田中碧、鎌田大地、町田浩樹、高井幸大など怪我人が続出したなか、海外組が18人、国内組が７人という陣容となった。
この顔触れをメキシコのメディアはどう見たのか。『ESTO』は「最も印象的なのは、ヨーロッパ組の選手たちの存在感だ」と報じている。
「森保一監督が招集した25人の選手のうち、18名がヨーロッパのクラブ所属で、チームの３分の２以上を占めている。これにより、日本はヨーロッパで成功を収めているだけでなく、すでに代表チームの基盤となっている世代の選手たちの結束が固まっていることを改めて証明した」
同メディアは、「最も注目すべき選手としては、遠藤航（リバプール）、三笘薫（ブライトン）、久保建英（レアル・ソシエダ）、南野拓実（モナコ）などが挙げられる。彼らはいずれも、最も過酷なリーグで活躍している」とし、さらにこう紹介を続けている。
「ドイツでは、堂安律（フランクフルト）、町野修斗（ボルシアMG）、佐野海舟（マインツ）、鈴木唯人（フライブルク）、藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ）といった選手も活躍している」
「オランダも日本人選手の移籍先として人気が高く、板倉滉（アヤックス）、上田綺世（フェイエノールト）、小川航基（NEC）などが、フランスとベルギーからは、南野、瀬古歩夢（ル・アーブル）、関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス）、伊東純也（ヘンク）などがいる」
そして、「対照的に、Jリーグの選手は、レジェンド選手である長友佑都（FC東京）を含めわずか７人しかいない。この若さ、経験、そして国際的なタレントの融合は、ヨーロッパ主要クラブへの関わりをますます強めている日本サッカーの成長を改めて証明している」と締め括っている。
メキシコは国内でプレーする選手も多いためか、欧州組の多さに驚かされたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
