¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¡¡ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÌ¥ÎÏ¹¤á¤ë·Àµ¡¤Ë
¡¡²ÎÉñ´ì¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¶¸¸À¤Î»ê·Ý¤ò¼ý¤á¤¿±Ç²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÁÅý·ÝÇ½¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¡¢Ê¸²½·Ñ¾µ¤Ø¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬¡¢¼Â¼Ì¤ÎË®²è¤Ç¤Ï£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶½¹Ô¼ýÆþ£±£°£°²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£±Ç²è¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢°ÛÎã¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¬·Î¸Å¤òÀÑ¤ó¤ÇÈäÏª¤¹¤ë²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬¸«½ê¤À¡£¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¤ä²»³Ú¤ËºÌ¤é¤ì¤¿ÉñÂæ¤ÎÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ÎÉñ´ì¤È±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿´ÑµÒ¤âÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ç²ÎÉñ´ì¸ø±é¤Î·ôÇä¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¶¸¸À»Õ¡¢ÌîÂ¼Ëüºî¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò¥«¥á¥é¤ÇÄÉ¤Ã¤¿±Ç²è¡ÖÏ»¤Ä¤Î´é¡×¤â¾å±ÇÃæ¤À¡£Ëüºî¤µ¤ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿±éÌÜ¡ÖÀî¾å¡×¤ÎÌó£´£°Ê¬¤ËµÚ¤Ö±éµ»¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼ý¤á¡¢µÏ¿¤È¤·¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤¤¤¦¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ÆÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¹¥Îã¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆ°¤¤ò¹ñ¤â¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£±Ç²èÀ½ºî¤Ø¤Î½õÀ®¤Ç¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤ò°·¤¦ºîÉÊ¤ò¼ê¸ü¤¯»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â°ì°Æ¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÅÁÅý·ÝÇ½¤Ï¶ì¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÏµÒÂ¤¬µÞ²óÉü¤·¤¿¤¬¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÏÌá¤ê¤¬Æß¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤¬¹â¤¯¡¢´Ñ·à¤Î½¬´·¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤È¡¢Ìá¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤â¿¼¹ï¤À¡£¼ã¼ê¤òÍÜÀ®¤¹¤ëÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ¤Î»ö¶È¤â±þÊç¼Ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£°£·Ç¯ÅÙ¤Ë³«¹Ö¤·¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¸¦½¤¤Ë¤Ï£²£¶¿Í¤¬±þÊç¤·¤¿¤¬¡¢£²£µÇ¯ÅÙ¤Ï¤ï¤º¤«£²¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹±´¤äÇ½³Ú¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÊ¬Ìî¤â¸º¾¯·¹¸þ¤À¡£
¡¡ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¸ø±é¤Ë²Ã¤¨¡¢¶µ¼¼¤Ç¤Î»ØÆ³¤Ê¤É¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¾¯»Ò²½¤ä½¬¤¤»ö¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ç¡¢ÍÙ¤ê¤äË®³Ú´ï¤ò½¬¤¦¿Í¤Ï¸º¤ê¡¢·Ý¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Ç²è¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Ï¿¶¶½¤Î¹¥µ¡¤À¡£³Æ·ÝÇ½ÃÄÂÎ¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤±éÌÜ¤Î¸ø±é¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ã´¤¤¼ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ã¼Ô¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤â½ÅÍ×¤À¡£
¡¡²ÎÉñ´ì¤äÊ¸³Ú¤ò¾å±é¤·¤Æ¤¤¿¹ñÎ©·à¾ì¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤ÎÊÄ¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·Ý¤ò¤Ä¤Ê¤°¾å¤ÇÄË¼ê¤À¡£Ï·µà²½¤Ë¤è¤ê·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢·úÀßÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤ÇÆþ»¥¤¬£²ÅÙÉÔÀ®Î©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ¤ÎÍ½»»¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¤Î´óÉÕ¤ò¹¤¯Êç¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢´óÉÕ¼Ô¤Ø¤ÎÀÇÀ©¾å¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
