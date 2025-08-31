インターネットのサイトを閲覧したり、ＳＮＳに投稿したりする際、著作権について特に意識していない人が６割以上にのぼることが、文化庁の調査で明らかになった。

先月開催された文化審議会の部会で、調査結果が示された。調査は今年１〜２月に行われた「文化に関する世論調査」（２０２４年度）で、国内２万５０００人の回答を得た。

鑑賞や創作などの文化芸術活動の中で、著作権について気にかけていることを複数回答で聞いたところ、「特に意識していない」と答えた人が全体の６３・１％にのぼった。

ほかに多かった回答は、「無断転載など違法コンテンツは鑑賞しないように心がけている」（１８・７％）、「フリー素材を使う時はルールを確認する」（１３・１％）、「好きなクリエイターを応援するため、著作権を大切にしている」（１１・４％）で、著作権への関心が総じて低いことが浮き彫りとなった。

同様の質問項目は２０２１年度から設けられているが、特に意識していない人の割合は、２２年度は５４％、２３年度は６０・２％と、この３年間は上昇傾向にある。

文化庁の担当者は「著作権への意識を向上させるための周知啓発活動は続けている。上昇の理由は分からないが、海賊版対策が進み、違法コンテンツが減って著作権を意識する機会が減っている可能性もある」としている。